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DNA發現逾百個全新基因 表明人類不斷進化

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：Pixabay）
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【文‧Emmastein】

約 600 萬年前，人類和黑猩猩從共同祖先分裂出 2 條不同演化路徑，至今需適應惡劣環境的選擇壓力不再影響我們。然而科學家研究發現人類譜系出現 155 個全新基因，可能與疾病有關，表明人類仍在進化當中。

自從人類和黑猩猩在演化路上分道揚鑣，過去數百萬年來迫使我們需適應惡劣環境而進化的因素已不復在，如今人類更長壽，擁有先進醫療保健設施，幾乎生活在一個舒適且受保護的環境內，「選擇壓力」不再影響我們。

然而人類真的自此安逸了嗎？

來自愛爾蘭都柏林聖三一學院、 希臘亞歷山大·弗萊明生物醫學科學研究中心的研究人員們為探討這問題投入研究，在此期間發現人類譜系出現 155 個全新基因。這些基因都是從獨特 DNA 片段「突然出現」，說明它們在人類進化過程「白手起家」自發產生，與我們從靈長類動物祖先繼承的基因完全不同。

這些獨一無二的基因在促使微生物蛋白讓細胞健康生長方面有一定重要性，另有 3 個似乎與肌肉萎縮症、視網膜色素病變等罕見疾病有關，還有 1 個可能與心臟組織密切相關。

在非編碼區域內自發產生新基因的確切機制尚不清楚，但人類基因組可能還隱藏著更多與功能相關的東西，鑑於現代技術和醫學知識，想理解人類做為自然選擇的物種，經歷的生物變化規模可能還有巨大挑戰性，但幾千年來的飲食文化與疾病塑造出我們當今適應能力，毫無疑問還會隨著時代推進繼續適應。

新論文發表在《Cell Reports》期刊。

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