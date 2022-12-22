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懶在家補貼超過收入中位數 研究：美國福利將人「困在家裡」

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Unsplash)
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【文‧黃嬿】

美國疫情後繁榮很大部分是政府補助，但現在美國缺工，勞動參與率如此低，也是因慷慨福利。美國傳統基金會 (Heritage Foundation) 研究員 EJ Antoni 措辭嚴厲的報告直言，美國政府的金錢激勵反而讓美國人困在家裡。

雖然某些公司裁員，但裁員仍不普遍。勞動力市場新現實仍然是每月離職勞工人數量接近創紀錄，工作機會仍然很多，勞動力市場依然緊張。11 月美國勞動力參與率只有 62.1%，低於 2020 3 月疫情襲擊美國前 63.4%。經濟學家都在問，超過 300 萬人疫情前明明有工作，但現在卻不工作，等於失蹤，為什麼後疫情時代有數百萬美國人沒有回去工作？

失業美國人沒有進入勞動力市場的原因有很多，有些人仍怕染疫，有些人受長新冠等後遺症困擾。但愈來愈多證據顯示，美國政府發放的失業救濟金，是導致勞動力參與率相對較低的原因。

除了失業救濟金，美國政府最近通過平價醫療法案 (ACA) 補貼，讓受惠的不只低收入家庭，甚至高收入家庭也有資格接受政府之慨。研究發現，14 州沒人工作的四口之家獲得失業救濟金和平價醫療法案補貼，相當於每年 8 萬美元工資和福利。華盛頓、麻薩諸塞州和紐澤西州三州，這些福利總計超過 10 萬美元。

原本只是幫助窮人的援助，現在甚至也提供富人，譬如康乃迪克州，年收入不超過 30 萬美元的家庭，也有資格獲得平價醫療法案補貼。很多人會發現，如果去工作，即使收入很少，也可能拿不到這些福利，芝加哥大學經濟學教授 Casey Mulligan 和傳統基金會研究員 EJ Antoni 認為，美國今天財政政策讓美國人很容易領取救濟金並被困在家裡。

報告指出，美國國會年初通過《降低通膨法案》，將美國救援計畫補貼延長至 2025 年。援助擴大讓許多有孩子但沒人工作的家庭，光接受政府援助，收入就與中等收入家庭一樣多，甚至更多。

政治人物慷慨是為了政治。《華爾街日報》最近民意調查顯示，美國人預估新年經濟會惡化，約三分之二受訪者表示經濟軌跡確實朝著錯誤方向發展。

但美國政府認為勞動參與率低有其他解釋。美國聯準會主席鮑爾表示，可工作的人數仍比雇主希望僱用的人數少近 400 萬，高工資卻沒有看到參與率上升，是因提前退休、死於疫情及移民不足。高盛估計 250 萬人疫情期間退休，150 萬人是提前退休，本來可以工作但死於染疫者近 50 萬。至於移民，加州大學研究發現，美國失蹤移民可能有 170 萬人。鮑爾認為，現在美國處於結構性勞動力短缺的新現實，勞工占上風的優勢可能會持續很多年。

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