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用3C安撫孩子情緒 研究：以後情緒會更失控

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Flickr/ellyn. CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/ellyn. CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

許多父母都遇到過這種情況，在準備晚餐、打電話或辦事時，小孩不明原因情緒崩潰，這時候最快安撫的方式就是打開電視或平板，但是最近研究發現，這種螢幕哄孩子的方式，可能會引發未來更嚴重的行為問題。

美國密西根大學醫學院行為科學家研究發現，經常使用智慧手機和平板電腦等設備來平息 3~5 歲兒童的情緒，與孩子的情緒失調增加有關，尤其是男孩。研究人員表示，使用數位設備分散注意力，會造成兩個問題，一是剝奪教孩子如何應對負面情緒的機會，還會讓他們以為盡情哭鬧，可以讓他們得到想要的東西。

學齡前是一個重要的發育階段，這個時期的孩子可能更容易表現暴躁的情緒或行為，父母更可能使用數位設備做為育兒手段，科學家想知道數位設備是否會影響孩子未來的行為發展。實驗時間介於 2018 8 月至 2020 1 月，研究人員查看 422 位家長和看護人的反應，評估他們使用設備分散注意力的可能性有多大，以及他們 3~5 歲孩子在六個月內的行為失調情況。

行為失調增加的跡象包括突然表現悲傷和興奮，情緒或感覺突然變化以及更容易衝動。特別是已經有情緒困難，如多動、衝動和脾氣暴躁的男孩和兒童，若家長習慣使用數位設備做為鎮定情緒的方法，日後更容易產生不良後果，這些兒童未來更有可能對憤怒、沮喪和悲傷等情緒做出強烈反應。

研究人員表示，使用行動設備安撫年幼的孩子似乎是一種無害，可以臨時減輕家庭壓力的工具，但如果這是一種常規的安撫策略，可能會產生長期後果。成人互動、建立模範和教學是無可替代的，孩子發脾氣和情緒失調時，可以趁機教他們如何識別和應對情緒，讓他們知道並不是因為負面情緒爆發而變成壞孩子，只是需要重置 (Reset)，即使是大人有時也需要 Reset，但數位設備可能會取代發展獨立，以及找到自我調節方法的機會。

研究人員表示，重要的事讓他們了解自己的感受，並學會控制它，使用行動設備等分散注意力的東西，只會分散孩子的注意力，讓他們遠離並忽略自己的感受。如果在童年早期沒有培養這些技能的孩子，長大後在學校或與同齡人的壓力下，更有可能適應不良。

不過，研究人員也強調，這項研究並不是說絕對不可以用數位設備分散孩子的注意力，如果家長要長途駕車或忙得不可開交，偶爾使用一下並無仿。而無論使用何種策略，當孩子情緒失控時，父母愈能保持冷靜，就能向孩子示範情緒是可以表達和控制的事情。該研究已刊登在《美國醫學會期刊》。

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