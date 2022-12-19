為何愈來愈多壯年男性不工作？ 研究：感覺收入不如人

【文‧黃嬿】

美國缺工問題嚴重，但主要原因不是少子化，而是愈來愈多美國壯年男性不願意工作。經濟學家想知道為什麼這麼多美國人在 25~54 歲黃金工作年齡退出勞動力市場，結果發現男性放棄就業，與近幾十年來美國不斷擴大的收入不平等有關。

儘管美國勞動力市場仍然非常緊張，11 月又增加 263,000 個工作，但報導約 700 萬年齡 25~54 歲壯年男性處於觀望狀態。10 月調查顯示，美國 20 歲以上有工作或在找工作的男性比例降至 70.2%，創三個月新低，遠低於疫情前。整體而言有九分之一男性退出勞動力市場，相比 1950 年代中期只有 50 分之一沒有工作。

經濟學家發現，現在低勞動參與率主要是由沒有大學學位的工作年齡男性推動，勞動力參與率下降對低薪行業造成影響，休閒和旅宿業離職率達 2021 年 7 月以來最高，耐用品製造、批發和零售貿易及教育和衛生服務業都面臨勞工短缺問題，結果是剩下員工壓力更大，工時更長，承擔更艱鉅的責任和倦怠。

男性退出勞動力市場的原因很複雜，波士頓聯邦儲備銀行經濟學家 Pinghui Wu 研究發現，關鍵之一是收入與社會地位。

自 1980 年以來，沒有四年制大學學位的勞工，收入與受過大學教育的同齡人相比穩步下降，通貨膨脹調整後，過去 40 年美國壯年非大學畢業男性每週收入中位數下降 17%，但受過大學教育的同齡人增加 20%。

由於男性對勞動力市場的地位感受，很大程度取決於與同齡男性收入相比，當收入落後受過更好教育的同齡人，沒有大學學位的男性更有可能退出勞動力市場。除了調查收入影響，研究還考慮工作提供的經濟保障和社會地位。經濟學家認為，長時間下來，看到自己社會地位和收入能力下降的男性，可能失去工作動力。

也有其他經濟學家認為，1960 年代來製造業工作減少將男性趕出勞動力市場。但美國製造業與建築業工作一直增加。

美國知名電視節目主持人 Mike Rowe 稱，壯年男性勞動參與率是讓人害怕的指標，代表「美國現在擁有空前的機會，但人們熱情卻如此之低」，Pinghui Wu 認為，如果高收入者和低收入者收入差距不斷擴大，直接或間接影響男性總勞動力供給，收入不平等對經濟的影響可能比以前認為更嚴重。英國也出現經濟不活躍者急劇增加現象，英國經濟學家認為可能是健康因素，但收入不如人讓男性失去工作動力，可能才是更重要的原因。

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