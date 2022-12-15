新加坡控制狂監控每棵樹 科技遠端監測 600 萬株

【文‧藍弋丰】

新加坡人稱「自由但不民主」，執法嚴格也是監視器全球密度最高的國家，但新加坡政府控制狂可不只人，樹木也要一一監控。新加坡只有 545 萬人口，卻要監控高達 600 萬棵樹。

這是新加坡智慧城市規劃一環，對新加坡來說，智慧城市就是監控管理以利連結生活一切，因此國家公園管理委員會決定監控樹木，只要樹木長到一定高度大小，樹木管理員就能用應用城市遠端監控。

原本新加坡市區每棵樹都定期有人巡視，不過有遠端監測系統，如今可以從舒服的辦公室冷氣房遠端監測，不再需要頂著熱帶大太陽，在夏季往往高溫 33°C，要不一年 167 天下雨的天氣時，揮汗如雨或全身濕透的巡迴現場。

新加坡還將每棵樹木都以光達（LiDAR）掃描，產生的點雲圖由人工智慧將每棵樹放至立體虛擬空間相對位置為數位替身，如此管理員就可利用每棵樹數位替身檢視結構、強度與根系分布狀況，遇到不同天氣如刮颱風，會受什麼影響，是否斷裂或倒下。

不僅如此，利用衛星遙測多光譜分析，了解葉綠素含量，如此就能知道樹木存活或枯死，也整合街道監視器，取得全景影像以利遠端視察，較大樹木還會於樹幹貼附傾斜偵測器，以偵測突然動作，知道樹要倒下就預先提防。

全樹監測系統早在 20 年前開始打造，先從每棵樹地理位置標記完成，之後科技日新月異，許多方法不斷進步，如標記樹木地理位置，5 年前開始就改由機器學習人工智慧自動進行，不再需要人工。

5 年前一場意外讓新加坡更積極監控樹木，當時某公園舉辦音樂會，一株高齡 270 年的老樹無預警倒下，壓死手抱嬰兒的 38 歲婦女，引起軒然大波。該樹每兩年視察一次，看不出有任何問題，但意外發生前一週遭強風暴雨吹歪，岌岌可危，故婦人丈夫控告國家公園管理委員會。

除了最不幸的致命意外，樹木倒下也造成許多財產損失與公共危險，成為積極監控樹木的好理由。自從全面監控樹木後，原本 21 世紀初新加坡每年會發生 3 千件樹木倒塌損害事件，至今減少到每年 500 件。新加坡也還持續加強樹木監測，應用更多新科技，只能說在新加坡，樹都沒有隱私了，不過人類也更安全。

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