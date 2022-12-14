遲到不是故意 科學家：遲到者自己都無能為力

【文‧黃嬿】

朋友圈一定會有個遲到大王，無論什麼場合都無法準時，即使換來不小代價，也得罪親朋好友，還是沒法改善。紐約大學商學院社會心理學家稱一般人會低估完成任務需要的時間，但每次都遲到的人有種人格特質。

經常遲到的人不把別人的時間當時間，時常被冠上自私之名，但科學家想為他們辯解，表示有些人愛遲到並不是故意這樣做，也不是不關心別人感受。有些人認為遲到是因懶惰或缺乏動力，科學家也不認為是問題所在。

研究發現，人們基於計算謬誤會低估完成任務的時間，平均低估 40%，遲到大王時間掌控問題特別嚴重，因可能是天生樂觀主義者，對可塞進多少東西及從辦公室到餐廳需要多長時間太樂觀。

就是因為太樂觀，所以永遠遲到的人可能是多任務處理者。科學家表示，多任務處理者更難展現後設認知 (Metacognition)，即認知過程的背後思考，才能意識到自己在做什麼。這些計劃過度的人也很難拒絕他人，擔心會冒犯別人或錯過重要機會，因此常做不切實際的計畫，其實反映出他們的擔憂。

科學家認為遲到可能是某種性格導向。生活高度緊張，以成就為導向的 A 型人更有可能準時，另外一種 B 型人日子悠哉，較沒有時間觀念，通常容易遲到。研究發現，A 型人和 B 型人對時間流逝的感受不同，1 分鐘給 A 型人的感覺是 58 秒， B 型人是 77 秒。

遲到有黏著性，很難改變，就像吃垃圾食品或過度消費，遲到甚至可能在大腦形成心理通路，每次遲到就會一遍又一遍加強習慣。還有可能成為自我實現的預言，覺得遲到很正常。

但默認思維可訓練，譬如把活動分解成非常細的步驟，可更準確估計每項任務需要的時間，或盡量減少計畫中任務，但不幸的是，如果是性格導致，可能就無能為力，旁人也無法怪罪他們，因遲到大王也對自己的遲到不知所措。

另外一種無能為力改變的遲到行為是基於文化。研究發現，有未來眼光的人專注實現長期目標，歐洲一些北部國家比南部國家更有未來意識，離赤道越近的國家愈活在當下。因此歐洲的西班牙人、義大利人比挪威人和丹麥人更關注此時此刻，但放眼未來的人比較不願遲到，注意當下的人可能會放任遲到，但他們沒有惡意，只是時間視角不同。無論性格或文化，對總是遲到的人包容一點，自己也會比較好過。

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