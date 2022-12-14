快訊

傳徐國勇接手周玉蔻「辣新聞」時段 民視回應了

國安局3官員拜訪媒體副總 趁機詐2千元餐費緩刑2年

遲到不是故意 科學家：遲到者自己都無能為力

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Flickr/Du Truong CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Du Truong CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

朋友圈一定會有個遲到大王，無論什麼場合都無法準時，即使換來不小代價，也得罪親朋好友，還是沒法改善。紐約大學商學院社會心理學家稱一般人會低估完成任務需要的時間，但每次都遲到的人有種人格特質。

經常遲到的人不把別人的時間當時間，時常被冠上自私之名，但科學家想為他們辯解，表示有些人愛遲到並不是故意這樣做，也不是不關心別人感受。有些人認為遲到是因懶惰或缺乏動力，科學家也不認為是問題所在。

研究發現，人們基於計算謬誤會低估完成任務的時間，平均低估 40%，遲到大王時間掌控問題特別嚴重，因可能是天生樂觀主義者，對可塞進多少東西及從辦公室到餐廳需要多長時間太樂觀。

就是因為太樂觀，所以永遠遲到的人可能是多任務處理者。科學家表示，多任務處理者更難展現後設認知 (Metacognition)，即認知過程的背後思考，才能意識到自己在做什麼。這些計劃過度的人也很難拒絕他人，擔心會冒犯別人或錯過重要機會，因此常做不切實際的計畫，其實反映出他們的擔憂。

科學家認為遲到可能是某種性格導向。生活高度緊張，以成就為導向的 A 型人更有可能準時，另外一種 B 型人日子悠哉，較沒有時間觀念，通常容易遲到。研究發現，A 型人和 B 型人對時間流逝的感受不同，1 分鐘給 A 型人的感覺是 58 秒， B 型人是 77 秒。

遲到有黏著性，很難改變，就像吃垃圾食品或過度消費，遲到甚至可能在大腦形成心理通路，每次遲到就會一遍又一遍加強習慣。還有可能成為自我實現的預言，覺得遲到很正常。

但默認思維可訓練，譬如把活動分解成非常細的步驟，可更準確估計每項任務需要的時間，或盡量減少計畫中任務，但不幸的是，如果是性格導致，可能就無能為力，旁人也無法怪罪他們，因遲到大王也對自己的遲到不知所措。

另外一種無能為力改變的遲到行為是基於文化。研究發現，有未來眼光的人專注實現長期目標，歐洲一些北部國家比南部國家更有未來意識，離赤道越近的國家愈活在當下。因此歐洲的西班牙人、義大利人比挪威人和丹麥人更關注此時此刻，但放眼未來的人比較不願遲到，注意當下的人可能會放任遲到，但他們沒有惡意，只是時間視角不同。無論性格或文化，對總是遲到的人包容一點，自己也會比較好過。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

延伸閱讀

美國零售業一年被偷千億美元 零售竊盜已成流行病

從男人到父親 大腦視覺處理與移情能力更好

吃不起的年代 食品通膨回不去了

日本友人說「台灣夜市有點髒」 網友默認還自嘲：他太客氣了

相關新聞

遲到不是故意 科學家：遲到者自己都無能為力

朋友圈一定會有個遲到大王，無論什麼場合都無法準時，即使換來不小代價，也得罪親朋好友，還是沒法改善。紐約大學商學院社會心理學家稱一般人會低估完成任務需要的時間，但每次都遲到的人有種人格特質。

美國零售業一年被偷千億美元 零售竊盜已成流行病

美國人繼續花錢，看似沒有受通膨打擊太重，但另一個世界正在興起。去年美國店內竊盜問題嚴重，甚至數度演變成街頭暴力，今年更猖獗，竊盜犯罪遠高於歷史，《華爾街日報》稱「商店行竊已成為流行病」。大型零售商損失慘重，沃爾瑪 (Walmart) 執行長警告，如果行竊問題再不解決，他們只好漲價，或可能看到商店關門。

從男人到父親 大腦視覺處理與移情能力更好

人生最大挑戰，為人父母肯定是其一，科學家發現成為母親後，女性大腦會有變化；而父親育兒工作參與度增加，越來越多研究發現男性主掌視覺與移情的大腦區域也出現可塑性。

吃不起的年代 食品通膨回不去了

全球商品市場漲幅出現放緩跡象，但與人民生活息息相關的飲食價格一直壓不下來，往後吃東西可能成為奢侈的事。專家警告，由於氣候變化和俄烏戰爭影響，食品價格不但不可能恢復正常，還會保持遠比疫情前更高。

運動科學研究證實 咖啡因可提升短跑運動員衝刺速度

根據立命館大學近期公布的研究顯示，短跑運動員攝取咖啡因後，在 100 公尺短跑時的速度表現顯著增加。

起床後昏昏欲睡 研究：睡懶覺可還嗜睡債

現代人睡眠不足似乎成慣性，起床時精神不佳只能仰賴咖啡提神，但昏昏欲睡的代價很大，發達國家每年因生產力損失、醫療保健利用率提高和曠職而損失數十億美元，更遑論交通事故等造成的生命損失。美國加州大學柏克萊分校 (UC Berkeley) 科學家發現起床保持神清氣爽的完美配方，並沒有咖啡這選項，睡懶覺都比喝咖啡更好。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。