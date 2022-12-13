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美國零售業一年被偷千億美元 零售竊盜已成流行病

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Flickr/JJBers CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/JJBers CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

美國人繼續花錢，看似沒有受通膨打擊太重，但另一個世界正在興起。去年美國店內竊盜問題嚴重，甚至數度演變成街頭暴力，今年更猖獗，竊盜犯罪遠高於歷史，《華爾街日報》稱「商店行竊已成為流行病」。大型零售商損失慘重，沃爾瑪 (Walmart) 執行長警告，如果行竊問題再不解決，他們只好漲價，或可能看到商店關門。

美國商店竊盜案 2019 年就開始大增，當時行竊造成總損失從前一年 500 億美元激增至 610 億美元。2020 年和 2021 年初 COVID-19 封鎖期間損失減少，現在零售業恢復營業，犯罪率又再次飆升。美國零售聯合會最近調查發現，2021 年有組織犯罪增加 26.5%，2021 年零售商因有組織犯罪損失近 1 千億美元。

有組織的犯罪者不只闖入沃爾瑪與其他主要零售商，甚至更小的夫妻店都不放過，導致現在美國不只珠寶店以及雜貨店櫃檯有玻璃保護，所有大賣場看似不值錢的物品如肥皂、冰淇淋、洗滌劑都上鎖，增加購物者的麻煩，因必須找店員開鎖，才能拿到商品。

商家已被偷到怕，沃爾瑪一年商店行竊就損失 30 億美元，沃爾瑪執行長表示竊盜損失愈來愈嚴重，幾乎到不可容忍的地步。Target 今年商店行竊事件增約 50%，導致本財年損失超過 4 億美元，可能到 6 億美元。

美國最大藥店連鎖之一 Rite Aid 10 月表示，紐約市商店行竊導致損失比去年增加 500 萬美元，有些商店因此關閉，消息一出股價當天暴跌 28%

家得寶 (The Home Depot) 資產保護、有組織零售犯罪和中央調查團主管表示，疫情期間竊盜案下降，許多人以為情況好轉，但其實變得更糟，肯定影響收益。百思買 (Best Buy) 執行長也坦言零售竊盜對收益造成壓力。11 月美國連鎖超市 Wegman 也因竊盜損失，結束使用購物應用程式。 

美國分析人士將犯罪歸咎於法律，現在美國 38 州不將損失 1 千美元以下行竊視為重罪，2020 年全國零售聯合會報告發現，提高重罪商店行竊最低限度的州，有三分之二零售商表示零售竊盜事件增加。

但也有人認為竊盜成為流行病，是時代的反映。雅虎財經主編分析認為，竊盜事件與美國社會契約正在動搖、財富不平等都有關係。類似 1930 年代公敵時代，當時銀行劫匪橫行，恰逢大蕭條時期，窮人錢越來越少、偷竊越來越多。

美國日常生活愈來愈感受到不平等，有些地方可隨意在攤位留下 5 美元，拿走一打雞蛋，但其他地方需要找店員才能解鎖一瓶 5 美元的清潔劑，與當今美國許多事一樣，都是因分配不均。

未來隨著美國鴉片類藥物危機、員工短缺及通貨膨脹，偷竊只會變本加厲。全國零售聯合會認為，零售商利潤率通常低於 2%，當貨物被偷，損失就會轉嫁給顧客。

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