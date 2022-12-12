從男人到父親 大腦視覺處理與移情能力更好

【文‧黃嬿】

人生最大挑戰，為人父母肯定是其一，科學家發現成為母親後，女性大腦會有變化；而父親育兒工作參與度增加，越來越多研究發現男性主掌視覺與移情的大腦區域也出現可塑性。

為人父母對任何有新生兒的人來說都是革命，對新手媽媽身心變化很大，但父親身分是否重塑男性生理，很少有研究關注這點。

科學家已知，與沒有孩子的女性相比，新手媽媽懷孕期間和產後初期，腦容量會縮小，縮小是指重要功能會強化，其餘萎縮，讓大腦區域更專業運作，也是大腦創造和形成新突觸連接以適應新體驗的能力。母親大腦變化主要出現在灰質，灰質是富含神經元的組織層，包括與思考他人思想相關的區域。此外，皮質下層也出現變化，這位置位於大腦深處，與更原始功能相關，包括情感和動機。

這些變化可能有助母親提供嬰兒無微不至的照顧，因嬰兒無法表達需求，需要母親持續關注。研究發現當母親看到嬰兒照片或影片，懷孕期間變化最大的大腦區域也會活化。

最近發表於《大腦皮層》期刊的研究發現，男人大腦在孩子出生後也會發生可測量變化。相反，沒有孩子的男人沒有變化。

父親大腦一樣出現輕微腦萎縮，主要是皮質區域，即大腦外層負責管理注意力、計劃和執行功能的區域。研究人員比較嬰兒出生前後大腦掃描結果發現，男人皮質負責處理視覺訊息的區域，以及屬於大腦預設模式網路一部分區域發生變化。

預設模式網路是與大腦各區塊有高度互動的大範圍網路，指的是大腦靜止時，不執行特定認知任務時會有動作的區域，與對他人想法和感受心智化 (反思功能) 有關。研究發現父親社交大腦正在發生重塑過程，反應能力和注意力都會更好。

此外，男性成為父親後也會經歷荷爾蒙變化。成為父親的前幾週，男人皮質醇和睪固酮通常會下降，讓父親不太咄咄逼人，更接近孩子。新手父親也會經歷催乳素、催產素和雌二醇增加，導致男人表現養育行為。科學家認為，表現更多大腦和荷爾蒙重塑的男性，也更有動力參與育兒。

至於父親大腦可塑性程度，與嬰兒互動度有關，平均父親大腦變化度約為母親一半。

研究人員表示，成為父母需要改變生活方式和生物學，且需要新技能，如同情不會說話的嬰兒，所以大腦產生變化有道理，了解孩子對父親的生物學影響也很有趣，研究結果提醒新手爸爸，與孩子互動程度愈高，大腦會更好。

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