快訊

窮人只能買有錢人諮商筆記？比理科太太爭議更大的問題

巨大無預警要求供應商延票45天 銀行團採這兩大行動

從男人到父親 大腦視覺處理與移情能力更好

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Flickr/Lumiere2005 CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Lumiere2005 CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

人生最大挑戰，為人父母肯定是其一，科學家發現成為母親後，女性大腦會有變化；而父親育兒工作參與度增加，越來越多研究發現男性主掌視覺與移情的大腦區域也出現可塑性。

為人父母對任何有新生兒的人來說都是革命，對新手媽媽身心變化很大，但父親身分是否重塑男性生理，很少有研究關注這點。

科學家已知，與沒有孩子的女性相比，新手媽媽懷孕期間和產後初期，腦容量會縮小，縮小是指重要功能會強化，其餘萎縮，讓大腦區域更專業運作，也是大腦創造和形成新突觸連接以適應新體驗的能力。母親大腦變化主要出現在灰質，灰質是富含神經元的組織層，包括與思考他人思想相關的區域。此外，皮質下層也出現變化，這位置位於大腦深處，與更原始功能相關，包括情感和動機。

這些變化可能有助母親提供嬰兒無微不至的照顧，因嬰兒無法表達需求，需要母親持續關注。研究發現當母親看到嬰兒照片或影片，懷孕期間變化最大的大腦區域也會活化。

最近發表於《大腦皮層》期刊的研究發現，男人大腦在孩子出生後也會發生可測量變化。相反，沒有孩子的男人沒有變化。

父親大腦一樣出現輕微腦萎縮，主要是皮質區域，即大腦外層負責管理注意力、計劃和執行功能的區域。研究人員比較嬰兒出生前後大腦掃描結果發現，男人皮質負責處理視覺訊息的區域，以及屬於大腦預設模式網路一部分區域發生變化。

預設模式網路是與大腦各區塊有高度互動的大範圍網路，指的是大腦靜止時，不執行特定認知任務時會有動作的區域，與對他人想法和感受心智化 (反思功能) 有關。研究發現父親社交大腦正在發生重塑過程，反應能力和注意力都會更好。

此外，男性成為父親後也會經歷荷爾蒙變化。成為父親的前幾週，男人皮質醇和睪固酮通常會下降，讓父親不太咄咄逼人，更接近孩子。新手父親也會經歷催乳素、催產素和雌二醇增加，導致男人表現養育行為。科學家認為，表現更多大腦和荷爾蒙重塑的男性，也更有動力參與育兒。

至於父親大腦可塑性程度，與嬰兒互動度有關，平均父親大腦變化度約為母親一半。

研究人員表示，成為父母需要改變生活方式和生物學，且需要新技能，如同情不會說話的嬰兒，所以大腦產生變化有道理，了解孩子對父親的生物學影響也很有趣，研究結果提醒新手爸爸，與孩子互動程度愈高，大腦會更好。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

延伸閱讀

父母不過戶房給孩子「打什麼算盤」 網曝1原因：當他們傻嗎？

曾打造蘋果Face ID系統背後技術的開發團隊 目前致力可用於治療大腦疾病的微型機器人

新冠疫期壓力大 研究：青少年大腦過早老化至少3年

驚！馬斯克喊話把晶片植入自身大腦 要展開人體實驗「讓失明者看得見」

相關新聞

從男人到父親 大腦視覺處理與移情能力更好

人生最大挑戰，為人父母肯定是其一，科學家發現成為母親後，女性大腦會有變化；而父親育兒工作參與度增加，越來越多研究發現男性主掌視覺與移情的大腦區域也出現可塑性。

吃不起的年代 食品通膨回不去了

全球商品市場漲幅出現放緩跡象，但與人民生活息息相關的飲食價格一直壓不下來，往後吃東西可能成為奢侈的事。專家警告，由於氣候變化和俄烏戰爭影響，食品價格不但不可能恢復正常，還會保持遠比疫情前更高。

運動科學研究證實 咖啡因可提升短跑運動員衝刺速度

根據立命館大學近期公布的研究顯示，短跑運動員攝取咖啡因後，在 100 公尺短跑時的速度表現顯著增加。

起床後昏昏欲睡 研究：睡懶覺可還嗜睡債

現代人睡眠不足似乎成慣性，起床時精神不佳只能仰賴咖啡提神，但昏昏欲睡的代價很大，發達國家每年因生產力損失、醫療保健利用率提高和曠職而損失數十億美元，更遑論交通事故等造成的生命損失。美國加州大學柏克萊分校 (UC Berkeley) 科學家發現起床保持神清氣爽的完美配方，並沒有咖啡這選項，睡懶覺都比喝咖啡更好。

如何提高挑食者的食慾？不要用紅色系的盤子

如何讓挑食的人增加把食物吃下肚的意願？英國科學家發現，不要用紅色的盤子或許是個好辦法，相較於一般的盤子，挑食者認為，盛裝在紅盤上的食物看起來更鹹、更難吃。

暖化加劇氣候災難 專家：未來人類向兩極移動才能生存

11 月中世界人口達 80 億人，聯合國預測全球人口 2080 年左右達 104 億人高峰，之後才會逐漸下降。然而下一個 24 億人口主要集中南方國家，隨著地球愈來愈熱，世界適居地區愈來愈向北移，專家預言，未來人類恐將向地球兩極移動才能生存。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。