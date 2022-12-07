運動科學研究證實 咖啡因可提升短跑運動員衝刺速度

【文‧Alan Chen】

根據立命館大學近期公布的研究顯示，短跑運動員攝取咖啡因後，在 100 公尺短跑時的速度表現顯著增加。

雖然各類型的運動國際協會接近可能的禁止使用禁藥確保比賽公平，但咖啡因是少數公認具備運動強化效果，但卻沒有被靜止的藥物，國際運動員聯合協會（International Association of Athletics Federation，IAAF）甚至建議田徑選手可在比賽前運用咖啡因「強化表現」。

不過 1984 年世界反禁藥署（World Anti-Doping Agency，WADA）曾將咖啡因列入禁藥名單之一，所有運動員都不得使用，但由於咖啡因實在太過普遍，許多運動員只是比賽當天早餐喝了咖啡後，就無法通過藥檢被撤銷出賽資格，引起大量爭議，因此這項禁令在 2004 年正式解除。

為了解咖啡因對於短跑運動的表現影響，由日本立命館大學橋本建志教授率領的團隊，找了 13 名大專年齡的職業短跑選手進行實驗，以每公斤體重攝取 6 毫克咖啡因的比例進行測驗。

實驗解果顯示，服用咖啡因後選手 100 公尺短跑表現，比起服用安慰劑狀態下減少了 0.14 秒，這個數字看起步不多，但在國際田徑比賽中大約是第一名與第六名之間的差距，因此影響相當可觀。

橋本教授指出，咖啡因對於短跑選手的爆發力影響在前 40 公尺內最為顯著，而 40～100 公尺之間咖啡因與安慰劑之間則無太大差別，而比賽至少 60 分鐘前使用咖啡因效果最好。

這項研究是目前對於咖啡因和一百公尺短跑表現影響最為直接的研究結果，因此在這項論文發表後，有可能影響世界田徑總會對於咖啡因的使用規範。

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