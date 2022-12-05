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如何提高挑食者的食慾？不要用紅色系的盤子

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：pixabay）
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【文‧Daisy Chuang】

如何讓挑食的人增加把食物吃下肚的意願？英國科學家發現，不要用紅色的盤子或許是個好辦法，相較於一般的盤子，挑食者認為，盛裝在紅盤上的食物看起來更鹹、更難吃。

雖然說身邊總會有幾個人不喜歡吃一些常見的食物，到了餐廳得說不要加蔥、蒜、香菜之類的，而我們稱之為「挑食」，但臨床上，挑食的定義更為嚴謹，那些人通常只吃約 20 種不同食物的，會直接影響到身體健康。

英國樸茨茅斯大學心理學系嗅覺研究員 Lorenzo Stafford 解釋，限制飲食（restricted diet）會導致缺乏營養、心臟病、骨骼不健康、牙齒問題等等各種健康問題，但如果強迫挑食者吃東西，可能會造成壓力大、焦慮等會引起衝突的情形。2018 研究指出，五分之一的美國成年人在臨床上可歸類為挑食者。

而英國這項研究則基於 2011 年的報告，不同顏色的碗是否會影響人們的味覺。樸茨茅斯大學團隊的新實驗是先把零食裝在不同顏色的碗中，讓參與者吃下肚後再對甜、鹹、整體吸引力進行評分，其中團隊把醋鹽味洋芋片（salt & vinegar potato crisps）放在紅色、藍色跟白色的碗，也會根據問卷將 50 名參與者分為挑食者或不挑食者。

結果顯示，與白碗相比，挑食者認為從紅色或藍色碗中吃的零食更鹹，也認為紅碗的零食通常不太合胃口，不過團隊也指出，英國的鹹味零食通常用藍色包裝。而且研究還發現，餐盤顏色對食物味道、吸引力的影響在挑食組比較明顯，對於不挑食的人來說，這不是會影響食慾的因素。

雖說對於不挑食的人來說，餐盤不太會影響飲食慾望，但 Stafford 表示，對於那些嘗試擴大飲食清單人來說可能很有用。就像 2013 年一項針對黑／白色和方／圓形盤子的研究發現，白色圓形盤子往往會增強對食物的基本判斷，像是甜度或味道強度，如果要增強對食物的質感，就要用黑色方形盤子。

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