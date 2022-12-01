殺死人的不是壓力 研究：是負面思考

【文‧黃嬿】

一般人遇到壓力，會出現心跳加快、血管收縮等生理反應，長期壓力有害心血管健康，現代人許多莫名的病兆都是壓力太大造成。但一項研究發現，壓力也可以帶來如感覺快樂和鼓起勇氣時產生的正面生理反應，反而能有益健康，關鍵就在於你如何看待壓力。

研究發現，慢性壓力會對身體造成巨大損害，甚至會改變大腦結構，灰質減少、白質增加，灰質與肌肉控制、決策制定、自我控制、情緒調節等有關。但是壓力也是生命中促進健康發展的重要動力，有些人甚至會因為壓力讓心血管更健康。

關鍵在於一個人看待壓力的方式，大腦就會做出不同的反應。一項在實驗室中進行的心血管對壓力反應的測試發現，一個人遇到壓力，會表現心跳加快、血管收縮，但是當參與者認為他們的壓力反應有幫助時，血管狀態會如感覺快樂與勇氣時一樣保持放鬆。科學家稱，當將壓力源視同挑戰而非威脅，全身的動脈實際上會擴張，而心臟實際上會泵出更多血液，如做有氧運動時一樣的效果。

科學家還發現，對壓力做出更積極反應期間，身體會產生較少量的壓力荷爾蒙皮質醇，同時大腦會增加另一種類固醇脫氫表雄酮 (DHEA) 的產量，這種荷爾蒙被稱為抗衰老荷爾蒙。一項研究發現，在軍事學校中表現最好且痛苦較少的男性血液中 DHEA 較高，而當人們認為工作壓力水平無法忍受時，DHEA 的產量就會下降。

在壓力下，身體還會產生催產素，專家認為催產素可能會導致人們尋求更多更好的社會聯繫，釋放壓力，適度的壓力也會啟動大腦中調節情緒學習和幫助抑鬱症的部分幹細胞生長。此外，心臟有特殊的催產素受體，它可以幫助心臟細胞再生和修復微損傷，因此壓力實際上可以增強心臟健康。

發表於《神經心理學》研究發現，低到中度壓力可以改善工作記憶，工作記憶是人們用來完成日常任務的短期資訊，一旦壓力水平超過適度水平並長期發生，這種壓力就會變得有毒。如何釋放壓力，調查也發現，表示自己從家人和朋友那裡得到更多支持的參與者，似乎更能夠以健康的方式應對低到中度壓力。

科學家認為，面對壓力的生物學變化，可能是 50 歲時壓力引起心臟病發與活到 90 多歲間的差別，因此殺死人的不是壓力，而是壓力本身與有害信念結合。生活遇到逆境反而是種學習，只要能將壓力視為正常可接受，甚至掌握正面看待壓力的藝術，生命就會更有韌性。

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