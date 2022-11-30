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無色無味「隱形纖維」 默默讓食物變得更健康

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：pixabay）
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【文‧Daisy Chuang】

無色無味的神奇添加物竟可讓食物變得更健康，澳洲科學家研發的的隱形纖維「FiberX」，不僅讓食物增加多達 20% 的健康膳食纖維，且顏色、質地跟味道都不會出現變化，製作方面也相當簡單，可以用澱粉製成。

為了要讓偏食的孩子多吃蔬菜，許多家長也是煞費苦心，有些人甚至會嘗試把紅蘿蔔或是花椰菜剁碎混入碎肉中，但膳食纖維除了可以預防肥胖、2 型糖尿病和某些心血管疾病方面，由於纖維難以消化，還可以促進腸胃蠕動。

因此，墨爾本皇家理工大學 RMIT 與 Microtec Engineering Group 聯合帶來「隱形纖維 FiberX」，RMIT 食品研究與創新中心專案負責人 Asgar Farahnaky 表示，我們可以在不改變麵包或其他主食的味道或質地的情況下，添加額外的纖維，而通常市面上的補充劑都無法達到這個目的，基本上完全不會注意到 FiberX 的存在。

FiberX 吃起來不像普通的纖維添加劑，因為它就只是澱粉。團隊先透過化學處理來改變木薯、小麥和玉米等澱粉的分子結構，把他們從原本高度易消化、血糖易飆升的食物轉變為像天然飲食一樣的不可消化形式纖維，而且也有相同的益處。

團隊也實際將隱形纖維加入麵包和蛋糕，基本上可以添加 10~20% 纖維，之後人們才會開始注意到差異，在經過加工的澱粉進行的實驗室測試發現，化學修飾（chemical modification）能夠將 80% 以上的澱粉轉化為膳食纖維，現在也正在研究如何用物理或酶促方法實現轉化目標。

該團隊正在與 Fight Food Waste Cooperative 合作，以利用澳洲豆類蛋白生產過程中產生的廢棄澱粉和纖維作為大規模生產 FiberX 產品的原料。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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