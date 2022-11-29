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失業、孤立 專家：網路詐騙氾濫是新冠疫情副產品

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Flickr/Wilson Hui CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Wilson Hui CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

台灣詐騙事件層出不窮，犯罪來源遍布東南亞，特別是經濟特區常淪為詐騙集團大本營，且主要由中國、香港、台灣幫派經營。專家分析，這兩年詐騙猖獗，與新冠疫情 (COVID-19) 造成上網時間增加、失業又絕望有關，隨著經濟衰退與網路依賴度更高，亞洲詐騙犯罪幾近失控，成為不可收拾的災難。

《日經新聞》分析，去年開始，東南亞國家都發現詐騙案件數量暴增趨勢。泰國 2021 年詐騙電話增加快三倍，官方投訴數量是 2020 年兩倍。去年新加坡居民因詐騙損失超過 6.3 億新幣，是前一年 2.5 倍，至少 90% 騙局來自海外。

現在詐騙集團化運作，且資源充足、技術先進，許多馬來西亞人、台灣人、中國人和印尼人因高薪工作廣告被騙到邊境地帶，詐騙本國同胞。 

專家分析，新冠疫情加劇網路詐騙規模。泰國網絡犯罪調查指揮官就說， 疫情前詐騙受害者主要為家庭主婦和老年人，現在還更多專業與高收入人士。詐騙數量多到幾乎跟不上，他認為原因之一是人們在社群媒體花更多時間。

詐騙猖獗的驅動力可能是生活困頓。專家分析，疫情後失業讓許多人絕望，尤其遭重創的旅宿業，導致急於回應 Facebook 提供海外工作廣告，不知不覺進入詐騙集團魔掌。另一因素是被封鎖的人群心理孤立脆弱，上網尋找希望，也容易成為詐騙目標。

詐騙集團是有世界影響力的全球性產業

疫情也讓東南亞許多不受管制的地區成為詐騙集團大本營。如旅行限制讓許多中國人經營的賭場，尤其緬甸和柬埔寨與泰國接壤的監管鬆散地區如金三角等地，失去穩定的外國遊客，都轉成詐騙集團中心。

其中又以柬埔寨最猖獗。外媒分析，部分原因是中國一帶一路倡議，不僅為柬埔寨帶來中國資本，中國近十年對業界嚴厲監管，導致賣淫、賭博和毒品等行業轉往柬埔寨，還開始誘騙台灣人、香港人擴大詐騙事業。

這問題很難解決。外媒分析，一方面是當地犯罪集團受國家保護，還吸引各種人和行業為它們服務，包括跨國洗錢組織幫忙轉移資金、賣家提供世界各地個資隱私、世界各地華人黑幫暗中派遣各國籍僱員、旅行社幫忙辦簽證和訂機票。

現在詐騙集團變成有世界影響力的全球性產業。美國和平研究所 Jason Tower 稱，在柬埔寨已看到中國黑社會多一發不可收拾。隨著全球經濟衰退和線上廣告量愈多，亞洲長期詐騙問題更有破壞性。

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