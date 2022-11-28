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大腦活動降低 研究：手機成癮殘害創造力

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Pixabay)
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【文‧黃嬿】

智慧手機時代增加便利性，但許多需要時間歷練的作品，如歌曲、電影、小說等創作都失去光芒，先前研究就發現手機成癮會干擾大腦認知功能，並降低創造性。科學家要找出證據，利用大腦成像技術測量大腦皮層對創造性任務的反應。結果發現，智慧手機成癮者比起沒有成癮者，前額葉皮層和顳葉區域活動較低。

手機正在改變大腦。科學家發現，當閱讀數位媒體，各種網址連結和廣告雜亂無章，以及滾動和滑動手勢都需耗費短期注意力，會導致「高度專注的分心狀態」，即同時處於高度短暫專注，但長時間分心。雖然這種分心看起來是暫時的，但影響長久。科學家表示，頻繁集中的注意力分散，會導致大腦產生持久變化。

創造力需要高度專注，手機會破壞這種條件。最近刊登於《社會認知與情感神經科學》的研究揭開手機對大腦的破壞機制。首先，創造性認知定義為產生原創和有用產品的能力，是核心認知元素，讓大腦每天靈活解決問題和產生新想法。

研究人員找來年齡 18~25 歲的大學生，使用智慧手機成癮量表 (SAS) 確定 48 名參與者，其中一半是重度成癮者為實驗組。另一半分數較低為控制組。接著請他們接受一項物品與替代用途任務來衡量創造力，當參與者對替代用途任務有反應，同時透過大腦成像技術觀察大腦活動。

結果發現，智慧手機成癮者流暢性、靈活性和獨創性方面得分較低。成癮者大腦前額葉皮層和顳葉區域並不活躍。為了增加替代任務難度，研究人員讓參與者先接觸測試內容，干擾創造力。結果也顯示，成癮者前額葉皮層和顳葉區域皮質活化和功能連接減少，較難克服先前約束，也較無法產生創意想法時，建立物品與用途的原創性關聯，這項發現等於揭示智慧手機成癮，其實會影響個人高階認知能力。

其他研究還發現智慧手機成癮會導致神經遞質 GABA 失衡，GABA 是神經系統主要抑制性神經遞質，可調節各種大腦功能，然而因是抑制性化學物質，會引起嗜睡等症狀。研究人員發現，手機成癮的年輕人大腦某區域表現更高 GABA，可能導致焦慮。

2017 年研究發現顯示，只是智慧手機存在，就會降低「可用的認知能力」，因智慧手機讓人隨時取得資訊、娛樂和分散注意力的來源，就算把手機放一邊如桌上或口袋包包，人的認知能力就會下降。

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