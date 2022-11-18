避免安靜辭職 專家：讓工作好玩、有目標與潛力

【文‧黃嬿】

安靜辭職是指缺乏員工敬業度，只做最低限度的工作，這些人並不是懶惰，而是沒有從他們的老闆、主管那裡得到方向、認可或動力，因而感到陷入工作場所的泥潭，現在演變成一種全球現象。《哈佛商業評論》認為該重新檢視企業文化，放大讓員工保持積極態度的三大關鍵因素。

蓋洛普調查揭示員工失去敬業度的普遍程度，跨越行業和世代，如接受調查的美國員工中有一半認為自己是安靜辭職者。員工在工作中處於失神狀態，可能原因很多，安靜辭職是一個複雜且長期存在的問題，但領導者可以從企業文化下手，讓員工重啟工作活力。

《哈佛商業評論》一篇文章指出企業文化的重要性，報導援引一項研究針對全球 20,000 多名員工、50 家大型企業進行大量實驗，並透過既有的研究分析後得出一個結論，就是「人們為什麼工作，決定他們工作的績效」。

人們工作有六個主要原因，分別是覺得好玩、有目的、有潛力、情緒壓力、經濟壓力和慣性。前三個動機會提高績效表現，後三個稱為與工作本身只有間接關係的動機，則會損害績效。

首先，工作動力是出自於你喜歡這件事，而覺得好玩是人們的學習本能，與好奇心、實驗和探索等具有挑戰性的問題有關。第二個動機是目的性，工作是因為你重視工作的影響，譬如身為一名老師，覺得教育是有意義的事，第三是這個工作必須有潛力，如當老師的最終目的是想成為校長。

另外三種原因是間接動機，包括情緒壓力，研究指出，恐懼、同伴壓力和羞恥感都是情緒壓力的形式，當一個人為了避免讓自己或他人失望而做某事時，就是在承受情緒壓力，這種動機與工作本身完全無關。

再來是經濟壓力，工作是為了獲得獎勵或避免懲罰，這種動機也與工作本身無關，都是為了外力而工作。慣性是一個人無法確定為什麼工作，只是日復一日重複每天的生活。這些間接動機會降低績效表現，因為優先考慮的事情都不是工作本身。

一些頂尖企業文化會最大限度發揮玩樂、目標和潛力三大工作動機，並將情緒壓力、經濟壓力和慣性降至最低。這種高績效文化是很強大的競爭優勢，但是建立偉大的文化並不容易，且不能靠運氣，領導者必須將文化建設視為一門工程學科。其他專家也提到，避免安靜辭職，領導者應成為榜樣，建立一種信任文化，賦予員工權力，幫助員工為企業和自己的職業生涯做出更好的選擇，才能一掃倦怠與無力感的陰霾，避免陷入安靜辭職的困境。

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