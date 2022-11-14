家庭堆肥系統也無法負荷 兩年後60%生質塑膠還在

【文‧Daisy Chuang】

我們都知道人稱百年垃圾的塑膠是種非常「強大」的生活用品，但研究發現以環保為目標、盼能迅速被生物的生質塑膠，其實也非常強韌，科學家發現，被丟入家庭堆肥系統的生質塑膠，兩年後 60% 都還在。

英國倫敦大學透過線上問卷了解英國人對生物可分解、可堆肥產品的使用習慣，並邀請他們一起參與實驗，包括在兩年內定期檢查家裡的堆肥箱，是否有以前丟進去的可堆肥塑膠痕跡。為了方便尋找，這些塑膠會先包在不可生物分解的網眼袋中，若是找到，就可以拍下照片或是描述給團隊聽。

國外有各式各樣的堆肥設備，但最常見的還是室外型封閉式垃圾桶，參與實驗的 1,648 人中有 64% 使用這種，人們可以丟入可生物分解的餐具、杯子、袋子和包裝等，只是根據實驗，大約 60% 被廠商標記為「家庭可堆肥」的物品，在 24 個月後仍未完全分解。

而且根據回傳的照片，顯然有些住戶也會搞混住家可堆肥跟工業堆肥。研究指出，從 50 張隨機的照片樣本來看，有 46% 物品沒有標記為家庭堆肥，而另外 14% 其實應該要丟入工業堆肥。上述商品顯然不是家庭設備可以負擔的，偏偏有 83% 參與者表示，他們最後會把那桶的「肥料」當作花肥，也就是這些塑膠最終還是進入環境了。

研究通訊作者 Danielle Purkiss 表示，研究已證明，由於難以控制，就某方面來說家庭堆肥是不是處理生質產品的好方法，材料永續也是一種普遍的誤解，只有生產、收集和再加工系統才能達成材料永續。

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