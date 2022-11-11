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憂鬱症與血清素降低有關！英國研究發現第一個直接證據

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：pixabay）
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【文‧姚惠茹】

憂鬱症與血清素是否有關的假說，已經爭論超過 60 年，英國帝國理工學院和倫敦國王學院的精神病學家的最新研究表明，憂鬱症患者的血清素反應降低，而這是憂鬱症患者腦中血清素釋放減弱的第一個直接證據，目前研究已發表在《生物精神病學》雜誌。

研究涉及 17 名患有與帕金森病相關的重度憂鬱症或憂鬱症患者和 20 名健康志願者，參與者接受 PET 掃描，使用放射性示蹤劑來揭示有多少血清素與大腦中的某些受體結合，參與者被給予一劑苯丙胺，刺激血清素釋放，並再次掃描，研究人員發現，憂鬱症患者的血清素反應降低。

研究報告的共同作者、倫敦帝國學院和國王學院的精神病學家豪斯（Oliver Howes）指出，這是憂鬱症患者腦中血清素釋放減弱的第一個直接證據，而憂鬱症與血清素有關的假說也可以解釋為何常用的抗憂鬱藥「選擇性血清素回收抑制劑」有效。

血清素假說源於死後大腦和血液樣本的證據，這些證據表明血清素缺乏可能與憂鬱症有關，因為主要類別的抗抑鬱藥物選擇性 5- 羥色胺再攝取抑制劑（SSRIs），有效提供一種合理的生物學機制，這也是為什麼腦中的血清素被稱為「快樂荷爾蒙」。

目前還沒有確鑿的證據表明血清素異常是憂鬱症的根本原因，但是解決這個問題對於提供更好的治療至關重要，最新的論文增加血清素起作用的觀點，並展示一種新的大腦成像技術，可以更好地理解為什麼 SSRI 藥物無法幫助 10~30% 的患者鋪平道路。

未參與這項工作的牛津大學教授凱瑟琳將其描述為一項重要發現，因為科學家發現降低血清素釋放的證據，而該領域很少有人會認為所有憂鬱症都是血清素降低的結果，但這些發現「非常符合血清素可能發揮重要作用的觀點」。

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