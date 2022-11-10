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成功除運氣以外 德國研究：和財富與個性有關

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Flickr/Boris Thaser CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Boris Thaser CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

成功除了需要運氣，可能得先有成為富豪的性格。德國經濟研究所 (DIW Berlin) 和明斯特大學研究人員發表於《人文與社會科學通訊》期刊的研究發現，富翁，尤其白手起家的人性格有幾大特徵，比一般人更能承受風險、情緒更穩定、開放、外向和盡責。

這項研究來自德國人口社經調查資料庫 SOEP，是 1984 年開始德國家庭持續研究資料庫，SOEP 超過 2 萬名樣本含性格測試數據，2019 SOEP 增加 2 千多名富豪子樣本，SOEP 現正針對 1,100 多名富翁調查性格，這群人平均淨資產約 400 萬歐元。

研究人員將百萬富翁定義為個人淨資產至少 100 萬歐元，測量神經質、外向性、對經驗的開放性、隨和性和責任心五大人格特質。研究人員表示，風險承受能力、情緒穩定性和外向性等特徵在白手起家的百萬富翁特別明顯，繼承財富的人則沒有這些顯著特徵。

財富越多，性格特徵就愈清楚，即使不是百萬富翁，認為自己白手起家的人，或者換句話說，沒有他人大力幫助下自己賺錢的人，也有許多相同性格特徵，研究人員相信，性格是財富積累的相關因素。

這是第一項使用可靠數據描述百萬富翁性格的研究，明斯特大學研究人員表示，由於富翁對社會決策過程有特殊影響力，且人格對思維和行為有決定性影響，因此百萬富翁人格特徵調查有重大社會意義。

但研究作者也警告，德國百萬富翁性格可能與美國等其他富裕國家的百萬富翁性格不同，他認為美國財富分配比德國更不平均，且通常認為比其他國家更個人主義。

更有錢的億萬富翁與百萬富翁心態也有天壤之別。美國作家 Rafael Badziag 訪問 21 位資產超過 10 億美元的富豪，撰寫《10 億美元的祕密》，闡述億萬富翁的共同特徵，與普通人比較。作者把普通人稱為漂泊者，認為漂泊者會等待完美條件出現時才行動，但理想條件從未實現，因此從不曾追求夢想，但白手起家的億萬富翁無論環境如何都會採取行動。

其次是追求財富並非主因，大多數漂泊者都渴望賺大錢，但如果真的賺到一些錢，就會失去動力，稱之為「淘金者的陷阱」。白手起家億萬富翁並非受財富驅使，而是對工作有強烈使命感和熱情，即使銀行帳戶豐厚，都會持續成長和學習。

第三點差異是漂泊者喜歡花錢，經常負債累累，即使事業成功者也會買高檔車、名牌衣服和奢華度假期來炫耀財富。但億萬富翁不同，他們「以賺錢為樂，但不喜歡花錢」。

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