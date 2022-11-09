流感與RSV合作逃脫免疫系統 研究：如同特洛伊木馬入侵

【文‧黃嬿】

今天秋冬，全球多個國家都在為 COVID-19、流感、RSV 做好抗戰準備，當三種病毒同時爆發，不只增加醫療資源負擔，最近科學家還發現，甲型流感病毒和呼吸道融合病毒 (RSV) 會融合形成單一混合病毒襲擊肺細胞，代表某病毒會為了自身利益而與另一病毒合作，擴大感染機會並造成更嚴重症狀。

世界衛生組織 (WHO) 估計流感會感染世界高達 20% 人口，多數病例是由甲型流感病毒引起。RSV 是 5 歲以下兒童急性下呼吸道感染主因，每年感染數百萬兒童，對老年人與免疫能力低下的人也是大威脅。

為了研究兩種病毒如何合作，蘇格蘭格拉斯哥大學病毒研究中心科學家提取人類肺細胞，同時感染兩種病毒，發現流感病毒和 RSV 病毒感染同細胞時，可合併並產生混合病毒，顯微鏡下看起來像壁虎的腳，RSV 是腿部，甲型流感病毒是腳趾。

研究人員表示，這來自兩個完全不同家族的病毒，結合兩種病毒的基因組和外部蛋白質，成為新型病毒病原體，從未見過這種混合病毒在有流感抗體存在的情況下也能感染細胞。

研究發現，甲型流感病毒顆粒會展示 RSV 表面蛋白逃過免疫系統，使病毒有生存優勢。除了幫助病毒逃避免疫系統，聯合作戰還讓它們接觸到更多肺細胞，因流感通常感染鼻子、喉嚨和氣管細胞，RSV 則更喜歡氣管和肺細胞。

一般來說，RSV 比季節性流感病毒更容易進入肺部，且感染越深入就越有可能罹患更嚴重的疾病。當流感病毒合併成混合病毒，流感適應力增強，代表公然盜用另一種病毒工具包可能導致病毒性肺炎。科學家稱「流感將混合病毒顆粒當成特洛伊木馬進攻」。

甲型流感每年導致全球超過 500 萬人住院，而 RSV 是嬰兒急性下呼吸道感染的最常見原因，再感染也很常見。約 10%~30% 呼吸道感染會發生合併感染，兒童更常見。研究人員表示，這些發現可能有助解釋為什麼合併感染會導致某些患者疾病明顯惡化，包括更難治好的病毒性肺炎。研究突顯避免感染多種病毒的重要性，若人們不採取預防措施保護健康，病毒雜交可能會更常發生。研究發表於《自然微生物學》期刊。

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