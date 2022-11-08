綠色和平組織承認 塑膠回收是條死胡同

【文‧黃嬿】

當塑膠垃圾污染幾十年，塑膠微粒甚至侵入人類身體時，環保組織才驚覺，現在各國政府與企業倡導的塑膠回收根本行不通。美國綠色和平組織發布標題「塑膠回收是一條死胡同」報告，分析全球塑膠廢物增加，塑膠回收卻減少，宣告塑膠垃圾機械和化學回收模式失敗。

紙、紙板和金屬都以高回收率回收，但塑膠仍是垃圾。美國家庭 2021 年產生約 5,100 萬噸塑膠垃圾，只有 240 萬噸回收利用。去年只有 5%~6% 塑膠垃圾回收，低於 2014 年 9.5% 峰值。但即使美國回收塑膠高峰期，也有成噸垃圾運往中國，即使焚燒或掩埋，也會標記為回收。美國綠色和平組織報告提供豐富統計數據，塑膠垃圾回收失敗原因是極難收集、幾乎無法分類回收、對環境有害的再處理、通常由有毒材料製成並被有毒材料污染，以及回收不經濟。

塑膠回收比金屬、紙張和玻璃等更複雜，回收也不經濟，因塑膠產品有各種化學成分，一些化學成分多數回收設施無法處理，其他化學成分根本無法回收。但即使可回收塑膠進入有能力處理的設施，通常最後仍是運到垃圾掩埋場，因製造新塑膠比回收舊塑膠更便宜。曼哈頓研究所 2020 年研究，紐約市回收 1 噸塑膠成本至少是垃圾掩埋場處理 6 倍 ，若將所有垃圾送給掩埋場處理，每年可省下 3.4 億美元。

寄望逐步淘汰一次性塑膠

塑膠生產公司多年推動塑膠回收的環保承諾本質上是「神話」。早在幾十年前就有專家警告，回收塑膠非常不切實際，因成分太複雜且是勞動密集型，回收商不得不付高昂代價擺脫，因此塑膠垃圾最後都運送到勞力更便宜、環境法規更寬鬆的亞洲國家，如 2016 年中國進口全球三分之二塑膠垃圾。

結果就是造成高昂環境代價，因發展中國家更缺乏塑膠回收的設施，最後這些從發達國家流向發展中國家的垃圾，大部分非法傾倒或焚燒後釋放有毒煙霧，或在基本設施再加工，其餘扔進河流沖刷至大海。幾乎所有污染世界海洋的消費塑膠都來自發展中國家管理不善的廢物。有專家直言，如果消費者一開始就將垃圾扔進垃圾桶，污染海洋的塑膠就會減少。

雖然現在有技術解決方案讓塑膠無限循環利用，但過程會釋放大量污染排放物。總之，塑膠污染是條無法回頭的不歸路，人類每年產生約 4 億噸塑膠垃圾，已成為嚴重環境和健康負擔。經過幾十年回收宣導，現在綠色和平組織承認失敗，《全球塑膠條約》應逐步淘汰一次性塑膠，結束塑膠時代，才能真正解決污染問題。

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