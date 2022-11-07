研究：比起電動 玩填字遊戲更有效減緩癡呆

【文‧林妤柔】

最新研究結果顯示，比起專為提高記憶力開發的電玩，玩填字遊戲可能更有助減緩年齡相關的認知能力下降。

這項實驗由哥倫比亞大學和杜克大學領導，招募 100 多位年齡約 70 歲輕度認知障礙者，並分成電玩組和填字遊戲組，臨床實驗持續一年多。

前 12 週受試者每週進行 4 次各 30 分鐘的遊戲課程，然後接下來一年半完成「強化」課程，包括每隔幾個月上一週遊戲課。

研究人員發現，經過 78 週，填字遊戲組認知分數略提高，反而電玩組分數略惡化。研究領導人 D.P Devanand 認為，這項結果令人出乎意料，因為團隊最初假設電玩組結果會較好。

研究人員也注意到填字遊戲組和電玩組的認知差異，取決於每個受試者試驗開始時認知障礙的進展。與早期衰退階段的年輕受試者相比，認知障礙程度較高的老年受試者似乎從填字遊戲獲得更大改善。

研究人員推測，大多數老年人都熟悉填字遊戲，因為難度適中，又能讓參與者自己設定節奏，對從未接觸電玩的老年人來說，填字遊戲是更好的大腦訓練。至於電動遊戲適合熟悉遊戲的較年輕成年族群，這代表增強認知能力的電子遊戲未來可能帶來益處，因為之後幾代可能更熟悉電動遊戲。

另一位研究員 Murali Doraiswamy 認為，研究進一步擴大大腦訓練規模，可當成延緩阿茲海默症的家庭數位療程。

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