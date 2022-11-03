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美研究調查：女性更容易患長新冠 症狀更嚴重

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：Pixabay）
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【文‧林妤柔】

美國人口普查局和國家衛生統計中心 10 月數據，疫情期間超過 17% 女性有長新冠（Long Covid）症狀，男性只有 11%。

長新冠定義為確診後症狀持續三個月或更久。最新數據是至 10 月 17 日兩週內，網路收集 41,000 多名成年人資訊所得。

調查也發現，女性長新冠症狀可能更嚴重。數據顯示，約 2.4% 女性長新冠症狀明顯限制正常活動，男性只有 1.3%。

整體來說，超過 14% 美國成年人曾有長新冠。目前有 7% 美國成年人有長新冠，如果數據屬實，疫情期間有 3,600 萬成年人可能有過長新冠，1,800 萬成年人正在治療症狀。

美國約 2% 成年人曾遭受更嚴重的長新冠症狀，大大限制日常活動，換算下來約 500 多萬位美國成年人。

布魯金斯學會單獨分析，發現高達 400 萬位美國人因長新冠無法工作。

長新冠從輕微到嚴重有各種症狀，並影響多器官系統。《美國醫學會雜誌》（JAMA）研究，最常見症狀包括記憶力變差、腦霧，疲勞、呼吸短促和失去嗅覺。

JAMA 研究還發現，長新冠女性更多，症狀延續兩個月以上者近 18% 是女性、10% 是男性。近 60% 長新冠患者是感染中國武漢原始病毒株，超過 17% 感染 Delta 變種病毒，超過 10% 人感染 Omicron。

研究也發現，87% 長新冠患者沒有接種疫苗。

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