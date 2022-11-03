美研究調查：女性更容易患長新冠 症狀更嚴重

天生領導人很少，大部分都是所謂的有毒老闆，這些人有自戀傾向，不關心員工，且為目的不惜一切，不在意犧牲他人或基本道德。有毒老闆讓員工身心俱疲，但為何大部分員工並不反抗這類領導人？專家表示，有毒老闆在職場過關斬將，是人性使然，是員工自願讓他們控制的結果。

2022-11-01 11:35