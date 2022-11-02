遠端預測孵化時間 新型感測器成「間諜海龜蛋」

【文‧Daisy Chuang】

如果想要在不打擾海龜寶寶的情況下監測海龜巢穴，最好的方式就是打造一個「間諜海龜蛋」感測器，可以預測這些幼崽什麼時候出巢，於公眾觀光面向，也可以更精準推估何時能再次開放海灘。

每年的 5~9 月會有大量海龜登陸產卵，只要在沙灘上看到長長的拖行痕跡，通常就是海龜媽媽的上岸紀錄，為了保護海龜的繁殖，通常海灘會不對外開放直到孵化，因此維吉尼亞大學和 Nerds Without Borders 團隊已經開發出用於觀測海龜蛋孵化狀態的感測器 TurtleSense，並在 2013~2017 年的海龜築巢期間，於北卡州哈特拉斯角國家海岸（Cape Hatteras National Seashore）74 個赤蠵龜繁殖點進行測試。

這顆感測器乍看之下跟旁邊乒乓球大小的海龜蛋一樣，但它其實是頗具防水效果的聚氨酯球體，內含有運動感應加速度計、溫度感測器和一個微處理器，感測器則透過一條 6 公尺長的電纜連接到通訊器，內則包含微處理器、電池和手機模組。

一旦團員發現岸邊有海龜上岸的痕跡，就會開始尋找卵巢，小心翼翼地把間諜海龜蛋放進去，通訊器則拉出來放置在巢旁邊。而研究指出，小海龜們在巢內可以感知彼此的動作，會「一起」出巢盡量不形單影隻，降低被掠食者捕食的機會。

研究員發現，幼龜們會先在巢內騷動一陣子，安靜一會兒後一起出巢，帶領團隊的 Samuel Wantman 表示，當小海龜破殼誕生後，就會爬到巢內頂部跟他的兄弟姐妹們待在一起，產生一波騷動，沒有任何動靜之後會維持一段時間的靜默，這可能是他們要一起出巢的訊號。

（Source：Samuel Wantman）

團隊認為，一旦檢測到騷動，就可以透過預測安靜期持續久，進而知道幼龜出現的時間，除此之外，團隊還證明 TurtleSense 能精準識別不再需要監測的巢穴。團員認為，看著海龜從沙堆中探出頭、衝向大海，這絕對是難得一見的景觀，但也相當難預料，不過透過低成本、開創性的 TurtleSense 解決方案，就能夠遠端觀測小海龜的動向。

TurtleSense 系統有助於降低監測瀕臨絕種海龜所需的成本和勞力，並幫助保育人士做出更好的海龜復育觀察，還可以縮短海灘關閉時間，大眾能夠更容易參與海龜生態旅遊。雖然這項研究的重點是赤蠵龜，但研究人員也有測試欖蠵龜和綠蠵龜，結果也符合預期。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】