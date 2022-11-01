甘願被有毒老闆殘害 研究：四大因素歸咎人性

【文‧黃嬿】

天生領導人很少，大部分都是所謂的有毒老闆，這些人有自戀傾向，不關心員工，且為目的不惜一切，不在意犧牲他人或基本道德。有毒老闆讓員工身心俱疲，但為何大部分員工並不反抗這類領導人？專家表示，有毒老闆在職場過關斬將，是人性使然，是員工自願讓他們控制的結果。

史丹佛大學組織行為學教授 Jeffrey Pfeffer 撰寫《為薪水而死》（Dying for a Paycheck）一書，發現美國公司管理不善造成的年度醫療成本高達 8%，與每年超過 12 萬人死亡有關。有毒經理不僅損害身心，也會導致團隊工作效率下降和客服變差。

但讓專家好奇的是，人們面試時不會知道上司有毒，但進入公司就會發現真相，為什麼多數員工竟然可以保持好幾個月到幾年忠誠度，專家分析有以下四個原因。

加州克萊蒙特麥肯納學院 (Claremont McKenna College) 領導力和組織心理學教授 Ronald Riggio 表示，第一個原因是人們錯把自戀當自信。他說，力量和信心可能是重要的領導特質，但人們有時會與傲慢和自戀混為一談。壞老闆的自戀使他們相信自己永遠是對的，拒絕他人幫助，也不從錯誤吸取教訓。Riggio 表示，人們被這些看起來好像很有能力的人吸引，但他們可能只是自戀者，時間久了事情就會失控。

第二個原因是認知懶惰，人們對不好感覺或事物通常懶得面對，因為要搞清楚如何處理這種情況太累，反而讓自己相信老闆真的很好比較容易。但如果沒人在老闆做錯事時挑戰他，可能會導致老闆行為更猖狂。

第三個原因是人們只看結果，若業績好，行為就會被掩蓋，也不在乎附帶損害，比如對員工惡劣對待，或做不道德決定，導致有毒工作場所。但有毒工作場所遲早會影響業績增加營運負擔，最常見的就是人事流動太頻繁。

第四個原因是雖然有人知道那是有毒老闆，但反會利用老闆壞特質表現忠誠，得到忠誠度獎勵，如升職或加薪。員工鼓勵有毒老闆的行為，會形成愈來愈龐大的權勢圈，沒人撼動得了。

Riggio 表示，提出這四點心理因素，可讓員工意識到自己是否追隨有毒老闆。他認為，好老闆特質應是取得成果時會限制附帶損害，對員工表現真誠的關心，並接受他人幫助和回饋，真正領導人帶領的團隊，才會有更大更持久的助力。

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