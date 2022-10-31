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打擊網路犯罪！國際刑警組織推出「警察元宇宙」進行虛擬培訓

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：INTERPOL enters the Metaverse）
（首圖來源：INTERPOL enters the Metaverse）

【文‧林妤柔】

隨著元宇宙逐漸發展，人們能夠在虛擬世界中開會、運動，從事許多活動，甚至是犯罪。也因此，國際刑警組織（Interpol）在元宇宙成立第一支全球警察部隊，除了進行虛擬培訓，也試著防止虛擬犯罪。

據報導，員警可在警察元宇宙中交流和交換資訊，參加沉浸式警務課程。在這空間中，還有該組織位於法國里昂總部的建築，並設有類似美國運輸安全管理局（TSA）的機場安全區和移民邊境警務站。

國際刑警組織指出，警察元宇宙是為了防止虛擬世界中的犯罪行為而誕生，隨著元宇宙用戶數成長、技術不斷發展，虛擬犯罪的類型不斷擴大，包括兒童犯罪、數據偷竊、洗錢、金融欺騙、偽造、勒索軟體、網路釣魚以及性侵和騷擾問題。

有研究指稱，到 2026 年，美國成年人每日至少花一小時沉浸在元宇宙，雖然元宇宙能否普及仍是未知數，但國際刑警組織認為，社交詐騙、暴力極端主義和錯誤訊息已經逐漸增加。

報導指出，目前元宇宙概念還太新，套用在虛擬犯罪的法規又少，甚至難以適用於現實法條，執法部門應該更難處理這些問題。不過警察元宇宙的確提供一個新舞臺，讓員警能夠進行後勤培訓，所以這筆投資還是相當有價值的。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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