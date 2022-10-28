年年下滑 美國塑膠垃圾只回收 5%
【文‧Daisy Chuang】
「回收」是塑膠走向環保的第一步，但綠色和平組織美國辦公室指出，美國家庭產生出來的塑膠垃圾，大概只有 5% 好好回收。
綠色和平組織的「循環主張再次落空」研究發現，2021 年美國家庭製造約 5,100 萬噸塑膠垃圾，其中只有 5%、240 萬噸被回收。再加上 2020 年綠色和平已經研究美國約 370 家回收廠可接受塑膠類型，發現只能回收一些常見的塑膠，還有明明可以回收的塑膠被丟入垃圾場。
報告也指出，美國塑膠回收率在 2014 年達到最高點的 9.5%，2018 年後中國停止接受西方塑膠垃圾，之後美國塑膠回收率逐漸下降至 8.7%，2021 年再降到 5~6% 新低。
綠色和平美國辦公室倡議人士 Lisa Ramsden 表示，一次性塑膠就派對上噴出的紙屑，零售店和速食店每年向 3.3 億美國國民噴出這些五彩紙屑。塑膠垃圾產量很大且難全部收集起來，也很難分類不同類型塑膠進行回收，以及能夠生產的再生塑膠有限，過程更可能也會環境跟工人有害。
Ramsden 認為，過去幾十年來，可口可樂、百事可樂、雀巢和聯合利華等公司一直與回收產業合作，推動塑膠回收，但資料顯示，實際上大多數塑膠都是不可回收的。目前雖然不斷有生物塑膠或再生塑膠技術推陳出新，可原生塑膠的生產成本仍然較低、品質也更好。
隨著白色污染持續擴散，嚴重程度也逐漸加重，許多專家認為從源頭上解決問題是理想的方法，真正的解決方案是改用重新填充和再利用。
- Plastic recycling labeled "a myth" as US rates sink to 5%
- New Greenpeace Report: Plastic Recycling Is A Dead-End Street—Year After Year, Plastic Recycling Declines Even as Plastic Waste Increases
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