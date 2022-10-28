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成群結隊的昆蟲群能影響大氣電荷 變化相當於風暴雲
【文‧Emmastein】
我們知道蜜蜂、蜘蛛等生物能感應並利用周圍環境電場覓食、遷徙等，現在新研究進一步表明，當昆蟲成群結隊前行，甚至能產生與風暴雲一樣多的電荷。
蜜蜂與電場的關係比我們想像還緊密，牠們透過感應電場變化尋找花朵、判斷這朵花是否有其他蜂逗留，會利用電場互相傳遞訊息，也能在飛行時透過翅膀和空氣摩擦攜帶電荷（蜜蜂體表有層蠟質發揮絕緣作用，使電荷不易消失）、使蜜蜂自身形成電場，但蜜蜂對大氣電荷可能產生什麼影響還未研究過。
生物學能否影響物理學？英國布里斯托大學與雷丁大學科學家合作測量蜂巢附近電場，觀察蜂群出動時發生哪些變化，果然發現成群結隊的蜜蜂將大氣電流每公尺提高 100~1,000 伏特，取決於蜂群密度。
團隊據此開發新模型以推斷其他成群昆蟲對大氣電荷影響，如可在不到 1 平方英里擠入 8,000 萬隻龐大蝗蟲群，結果發現牠們甚至能產生與風暴雲（storm cloud）差不多的大氣電荷。
研究人員表示生物學與靜電場密切相關，可能在不同空間程度有許多關聯，成群結隊的昆蟲對大氣電場影響在氣候／天氣模型仍是常被忽視。或許其他生物如鳥類、微生物也有類似效果。
新論文發表於《iScience》期刊。
- Insect swarms can generate as much static electricity as a storm cloud
- Insects contribute to atmospheric electricity
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