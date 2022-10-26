手機不只能付帳、叫車 還能預測5年內死亡風險
【文‧林妤柔】
智慧手機功能越來越多，不只傳訊息、付帳、叫車，未來還可預測使用者幾年內的死亡風險。
發表於《PLOS Digital Health》雜誌的新研究發現，透過智慧手機感測器追蹤使用者運動數據，可有效預測一個人五年內死亡風險，準確率約 70%。
這項研究是基於大量證據表明步行速度和一般健康性的關聯。過去研究為了預測準確，要求參與者全天候配戴健身追蹤器，或實驗室條件下完成步態分析測試。
這項新研究想了解：透過普通智慧手機感測器收集的運動數據，是否足以算出準確機率。
研究人員開始檢查大型資料庫，包括英國生物庫，有 10 萬名參與者曾戴著手腕活動監控器一週，追蹤時間至少五年。研究人員認為，這些健身追蹤器收集的短距離運動強度數據，類似一個人口袋的智慧手機能收集的數據。
研究人員表示，「雖然這些數據是從活動監測器收集，但我們的感測器模型只有手機。不過我們透過廉價手機大規模臨床實驗，為心肺病人健康狀況開發高度準確的預測模型。」
這項模型追蹤每天 6 分鐘的行走強度，透過演算法預測五年死亡風險預估，準確性與全天候戴著可穿戴設備，或用更複雜的臨床步態測試的數據一樣。
這項研究將進行更大規模試驗，更關注從智慧手機到直接收集的數據。研究人員也努力讓研究對象更多樣，使預測模型對各種人群都更準確。
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