快訊

BA.5次世代疫苗通過EUA 王必勝：最快11月上旬到貨、明天討論接種

神人級日本學者預測22縣市長選舉 指2022「他」當選北市長

手機不只能付帳、叫車 還能預測5年內死亡風險

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：Created by freepik）
（首圖來源：Created by freepik）

【文‧林妤柔】

智慧手機功能越來越多，不只傳訊息、付帳、叫車，未來還可預測使用者幾年內的死亡風險。

發表於《PLOS Digital Health》雜誌的新研究發現，透過智慧手機感測器追蹤使用者運動數據，可有效預測一個人五年內死亡風險，準確率約 70%。

這項研究是基於大量證據表明步行速度和一般健康性的關聯。過去研究為了預測準確，要求參與者全天候配戴健身追蹤器，或實驗室條件下完成步態分析測試。

這項新研究想了解：透過普通智慧手機感測器收集的運動數據，是否足以算出準確機率。

研究人員開始檢查大型資料庫，包括英國生物庫，有 10 萬名參與者曾戴著手腕活動監控器一週，追蹤時間至少五年。研究人員認為，這些健身追蹤器收集的短距離運動強度數據，類似一個人口袋的智慧手機能收集的數據。

研究人員表示，「雖然這些數據是從活動監測器收集，但我們的感測器模型只有手機。不過我們透過廉價手機大規模臨床實驗，為心肺病人健康狀況開發高度準確的預測模型。」

這項模型追蹤每天 6 分鐘的行走強度，透過演算法預測五年死亡風險預估，準確性與全天候戴著可穿戴設備，或用更複雜的臨床步態測試的數據一樣。

這項研究將進行更大規模試驗，更關注從智慧手機到直接收集的數據。研究人員也努力讓研究對象更多樣，使預測模型對各種人群都更準確。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

延伸閱讀

Meta台語AI翻譯 專家實測：早期測試準確率待加強

大陸新款無人戰機空中曝光13秒 疑為先進隱形無人機

美國智慧手機CPI暴跌22% 專家：性價比更高

萬物漲翻天 買新手機竟是撿便宜？美CPI報告這麼說

相關新聞

手機不只能付帳、叫車 還能預測5年內死亡風險

智慧手機功能越來越多，不只傳訊息、付帳、叫車，未來還可預測使用者幾年內的死亡風險。

壞壓力改變免疫模式 哈佛：患長新冠機率高 50%

壓力是現代生活的一部分，廣告台詞說「壓力是最好的按摩」，適度壓力會讓人感到興奮和挑戰感，促進追求成長、發展和成就，但哈佛研究發現，如果是長期過度壓力，導致焦慮憂鬱，或因孤獨出現心理狀況的人，感染新冠病毒 (COVID-19) 後患長新冠的風險大增 50%。

意識如何產生？人的大腦可能像量子電腦一樣運作

在科學家努力鑽研量子領域之際，人類大腦可能就是款強大的量子電腦。都柏林三一學院團隊用一種證明量子重力存在的想法來探索人腦及其工作原理後得出這項結論，如果結果能得到證實，將增強我們對大腦如何工作、維持甚至治癒的理解。

北極冰川融化 研究：新病毒正在跳轉傳播

病毒需要人類、動物、植物或真菌等宿主複製和傳播，有時會跳到缺乏免疫力的新宿主。隨著人與動物棲息地互相爭地及氣候變化，人類接觸的新病毒將愈來愈多。讓科學家擔憂的是北極，北極溫度升高速度比世界更快，正在融化北極永凍土與冰川，增加病毒與新環境和宿主接觸的機會。

從吃的到用的都負擔不起 美元升值禍害全球

疫情過後全世界面臨複雜的經濟逆風，供應鏈中斷、戰爭、氣候異常導致通貨膨脹飆升，經濟學家擔憂，全球經濟壓力還沒結束，美元升值與貧窮國家貨幣大幅貶值，加劇生活成本危機，甚至引發近代史上最大的糧食危機。

美國智慧手機CPI暴跌22% 專家：性價比更高

美國物價指數每個月都飆漲 8% 以上，但唯獨一樣產品價格卻大幅下跌，明顯與消費者認知不同，就是智慧手機。美國勞工統計局發布的 CPI 會比較每年相同商品價格，但智慧手機是比較同規格手機的價格變化，由於智慧手機每年都在進步，價格可能不變，消費者買的其實是性價比更高的產品。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。