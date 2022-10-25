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壞壓力改變免疫模式 哈佛：患長新冠機率高 50%

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Flickr/Firesam! CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Firesam! CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

壓力是現代生活的一部分，廣告台詞說「壓力是最好的按摩」，適度壓力會讓人感到興奮和挑戰感，促進追求成長、發展和成就，但哈佛研究發現，如果是長期過度壓力，導致焦慮憂鬱，或因孤獨出現心理狀況的人，感染新冠病毒 (COVID-19) 後患長新冠的風險大增 50%

長期壓力或創傷性事件，會對人們健康產生負面影響，這些形式的壞壓力會讓人生病、沮喪、焦慮，久了會增加罹患心臟病、中風、型糖尿病、癡呆甚至癌症的風險。哈佛大學神經流行病學家研究還發現，壞壓力還會影響新冠病毒 (COVID-19) 恢復力。

現在全世界罹患長新冠，即持續一個月以上症狀的人愈來愈多，症狀包括疲勞、腦霧、呼吸急促、味覺和嗅覺喪失、睡眠困難、焦慮或憂鬱，有些人症狀可能嚴重到影響日常生活，症狀持續一年以上。

科學家想知道壞壓力與長新冠是否有關，研究團隊收集 3,193 名感染新冠病毒的護士的數據，從 2020 4 月開始要求參與者在一年半時間回答各種壓力狀況與症狀，結果發現，報告有任何壓力源的人罹患長新冠的可能性高 30%~50%，經歷兩種以上壓力參與者，比沒有經歷壓力的參與者患長新冠機率高近 50%

排除原有精神、認知和神經系統症狀參與者後，研究結果仍然相似。科學家斷言，與肥胖、氣喘和高血壓等身體健康風險因素相比，壓力與長新冠的相關性更高。

至於壓力導致痛苦，如何影響身體抵抗感染的能力？科學家表示關鍵在炎症，炎症時免疫細胞釋放炎症介質物質，這些化學信使使小血管變寬，使更多血液到達受傷或感染的組織幫助癒合，刺激神經並導致疼痛訊號發至大腦。

許多事情都會引起炎症，包括細菌和病毒、損傷、毒素和慢性壓力。身體對炎症有許多反應，如發紅、發熱、腫脹和疼痛。炎症會因調動能量資源導致疲憊和發燒，但某些炎症是悄悄發生，沒有任何症狀。

短期壓力會導致抑制炎症的激素釋放，確保身體有足夠能量資源應付直接威脅，但當長時間經歷壓力，本身會導致低無聲發炎。科學家表示，慢性痛苦和心理健康狀況如焦慮和憂鬱，都與炎症介質升高有關，重複暴露於輕微、不可預測的壓力下，就足以引發炎症反應。

當炎症持續時，例如長時間痛苦，免疫系統會重新編程免疫細胞來改變反應方式，簡單比喻就是切換成「低監視模式」，免疫系統透過這種方式保持活躍，但降低對新威脅的反應能力，導致新威脅來臨時反應較慢且效果較差，感染後可能需要更長時間恢復。

科學家表示，原本就處於這種壓力模式的人，遭遇 COVID-19 這種難纏的病毒，可能不僅身體抵抗感染的能力較差，罹患長新冠的風險也較高。研究發表於《JAMA Psychiatry》期刊。

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