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意識如何產生？人的大腦可能像量子電腦一樣運作

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：pixabay）
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【文‧Emmastein】

在科學家努力鑽研量子領域之際，人類大腦可能就是款強大的量子電腦。都柏林三一學院團隊用一種證明量子重力存在的想法來探索人腦及其工作原理後得出這項結論，如果結果能得到證實，將增強我們對大腦如何工作、維持甚至治癒的理解。

量子糾纏是描述一對粒子即使相距很遠、也能改變彼此量子態的現象，科學家正嘗試利用這種特性製造更先進、強大的量子設備。然而都柏林三一學院團隊最近提出為證明量子重力存在而開發的新想法，可以利用已知的量子系統與未知系統相互作用，如果已知系統糾纏，那麼未知系統也一定是個量子系統，避開我們為未知事物尋找測量設備的困難點。

在實驗中，團隊使用腦脊液的的質子自旋作為已知系統，後者可利用 MRI 儀器測量。透過以特定 MRI 設計來尋找糾纏自旋後，研究人員發現了類似心跳誘發電位（Heartbeat evoked potential，HEP）的 MRI 訊號。

心跳誘發電位即大腦對心跳產生反應，MRI 通常檢測不到像心跳誘發電位這種生理電位，如果觀察到它們，最大可能性就是大腦中的核質子自旋糾纏，進一步推斷大腦功能具備量子特性。

這項發現可能有助於解釋為什麼某時候，人類大腦在進行決策、學習新事物方面仍勝過超級電腦，由於實驗中的大腦功能也與短期記憶表現、自覺意識相關，這些量子過程很可能是認知與意識的重要組成。

新論文發表在《Journal of Physics Communications》期刊。

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