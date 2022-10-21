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北極冰川融化 研究：新病毒正在跳轉傳播

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Flickr/NASA ICE CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/NASA ICE CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

病毒需要人類、動物、植物或真菌等宿主複製和傳播，有時會跳到缺乏免疫力的新宿主。隨著人與動物棲息地互相爭地及氣候變化，人類接觸的新病毒將愈來愈多。讓科學家擔憂的是北極，北極溫度升高速度比世界更快，正在融化北極永凍土與冰川，增加病毒與新環境和宿主接觸的機會。

北極圈約 10,000 英里土地，加上北極圈以北的額外區域，約占地球表面 4%10% 是苔原，為一片沼澤平原，是大多數人、動物和植物群生活的地方，也是永久凍土。科學家認為，病毒與細菌可在北極低溫環境存活數百萬年。

科學家擔心，隨著北極永久凍土層開始解凍，加上苔原區人類活動持續擴張，有些事情正在發生。如 2016 年西伯利亞北部的永久凍土融化，俄羅斯最北邊亞馬爾半島暴出一隻感染炭疽病的馴鹿屍體，可能導致疫情，使 96 人住院，2 千頭馴鹿死亡。

當時法國國家科學研究中心科學家稱，「這半島土壤就像巨大冰櫃，對細菌長期存活條件非常好」，科學家相信，類似事件肯定更多，只是沒有發現或報導。

問題在北極可能封存太多古老病毒，2015 年美國和中國科學家在西藏冰川發現 35 種中古代病毒，28 種病毒對科學界是全新品種，不過科學家認為，這些病毒多數只能感染變形蟲，雖然可能有些冷凍病毒在永凍土下，曾感染人類，但專家一致認為，這種類型病毒只能在極冷溫度生存，不太可能傳播。

但加拿大科學家發現，這兩年情況不同。世界最大湖泊、完全位於北極圈以北的黑曾湖 (Lake Hazen) 採集樣本，DNA RNA 測序，目的是了解特定環境有哪些病毒，以及還有哪些潛在宿主。

病毒傳播最關鍵機制是必須能跳轉，找出病毒跳過宿主的可能性有多大，科學家需檢查每種病毒和宿主家譜對應物，藉由測量這些家譜的相似程度取得答案，若有類似譜系，代表病毒與宿主一起進化，若出現差異，則代表病毒跳轉。科學家認為，如果一種病毒跳過宿主一次，就有可能繼續傳播。

科學家採集湖泊以北夏季冰川消融時的河床土壤及湖床樣本，發現湖床病毒和宿主有明顯差異，河床差異較不明顯。研究人員推測因河床水流會侵蝕表土，去除有機體，限制病毒與潛在新宿主相互作用，但冰川融化產水流，攜帶更多沉積物沖入湖中，使湖近幾年發生巨大變化，通常不會接觸的宿主和病毒都聚在一起。

科學家表示，如果新潛在宿主遷入以前不適合居住的地區，病毒傳播機會更高，新宿主可能是任何東西，可能是蜱蟲、蚊子到某些動物，也可能是病毒或細菌本身。不過科學家也強調，發生大變化造成大流行的可能性仍然很低，需要做更多研究釐清病毒和宿主的差異需要多大，才能造成嚴重溢出風險。研究發表於《英國皇家學會學報 B：生物科學》期刊。

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