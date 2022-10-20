從吃的到用的都負擔不起 美元升值禍害全球

【文‧黃嬿】

疫情過後全世界面臨複雜的經濟逆風，供應鏈中斷、戰爭、氣候異常導致通貨膨脹飆升，經濟學家擔憂，全球經濟壓力還沒結束，美元升值與貧窮國家貨幣大幅貶值，加劇生活成本危機，甚至引發近代史上最大的糧食危機。

美國今年五次上調基準短期利率，升息將是明年的主軸，導致各種美國政府和公司債券的利率上升，吸引投資者並推高美元。資本流向美國，貧窮國家貨幣加速貶值，如印度盧比兌美元今年下跌近 10%，埃及鎊下跌 20%，土耳其里拉下跌 28%。

貨幣波動對購買力的影響已經在當地明顯反應，《富比士》引述土耳其伊斯坦堡銷售嬰兒服裝與用品公司，老闆表示，現在需要付更多里拉購買以美元計價的進口拉鍊和襯墊，不得不提高售價，只能縮小規模因應。非洲肯亞貨幣今年貶值 6%，汽車燃料和進口零件成本飆升，一些肯亞人負擔不起汽車維修，乾脆不開車，轉搭乘公共交通工具。

報導還提到 1990 年代後期亞洲金融危機期間，印尼企業在繁榮時期大量借入美元，然後在印尼盾兌美元匯率暴跌時破產。幾年前，墨西哥披索暴跌給墨西哥企業和消費者帶來類似的痛苦。富裕國家也難倖免，現在 1 歐元價值 20 年來首次低於 1 美元，英鎊較一年前下跌 18%，許多以美元計價的進口貨物價格都飆漲，進口商壓力爆表。

出口停滯，貨幣貶值沒好處

雖然一國也可從貨幣貶值獲得一些好處，使產品海外更便宜且更具競爭力，但目前因幾乎所有地方經濟都處於停滯狀態，因此出口好處並沒有發揮作用。報導認為，物價已飆漲、戰爭造成的能源與農業市場中斷，導致 2022 年美元飆升帶來的衝擊更甚過去任何時刻。

特別是糧食危機，今年的全球食品進口費用創歷史新高，現在依賴糧食進口的國家，面對的是高利率、美元飆升和大宗商品價格上漲的破壞性組合，進口商付不起以美元定價的商品，甚至外匯儲備減少，限制一個國家獲得美元的機會，銀行也放慢支付速度。連農業巨頭嘉吉全球貿易主管都承認，世界許多地方都買不起這些商品。國際貨幣基金 (IMF) 組織警告，這場災難至少與 2007~2008 年的糧食緊急情況一樣嚴重。

美國面臨 1990 年代式衰退

美國自己也不會全身而退，惠譽評級週二警告稱，通膨和美聯儲大幅升息，將推動美國經濟從春季開始進入 1990 年式的溫和衰退，那次衰退從 1990 年 7 月開始並於 1991 年 3 月結束。原因是伊拉克與科威特戰爭導致油價飆升，美聯儲迅速提高利率來對抗通貨膨脹，隨即發生溫和的經濟衰退。但惠譽也認為，仍然存在比 1990 年衰退更嚴重的風險，部分原因是相對於 30 年前的經濟規模，美國公司背負的債務更多，報告還提到美聯儲努力縮減 9 兆美元資產負債表高度不確定的影響。

這場疫情後的全球動盪史無前例，美國經濟是否衰退，以及衰退程度沒有歷史可循，也沒有人可以確定，但即使美國強勢經濟有承受力，背負美元升值的十字架無疑落在窮國身上。

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