美國智慧手機CPI暴跌22% 專家：性價比更高

【文‧黃嬿】

美國物價指數每個月都飆漲 8% 以上，但唯獨一樣產品價格卻大幅下跌，明顯與消費者認知不同，就是智慧手機。美國勞工統計局發布的 CPI 會比較每年相同商品價格，但智慧手機是比較同規格手機的價格變化，由於智慧手機每年都在進步，價格可能不變，消費者買的其實是性價比更高的產品。

美國 9 月消費者價格指數食品、機票和汽油等多種商品和服務價格都呈上漲，較去年同期上升 8.2%，智慧手機卻暴跌 22%。但手機價格並沒有下降，蘋果 9 月上市 iPhone 14 最高階手機價格與去年相同，iPhone 14 為 799 美元，Pro 版為 999 美元。三星手機甚至賣到 1,800 美元。智慧手機全球平均售價其實往上漲。

智慧手機價格指數出現大幅下降，反映出品質改善。專家分析，通常 CPI 計算相同商品價格比較，對大多數商品來說，相對較短時間品質不會有大變化，價格每年變化不大，譬如今天的蘋果和一年前蘋果品質差不多。

但智慧手機和其他技術含量高設備不同，品質不斷提升，手機不適用雞蛋比雞蛋法。為了更精準偵測手機價格變化，美國勞工統計局每年兩次檢查新智慧手機型號並比較規格，包括是否搭配更好更大螢幕、RAM、處理器速度、手機前後鏡頭等。

接著調整品質，假設新 iPhone 價格沒有上漲，但有新功能，那 CPI 認定新設備比舊設備更有價值，並假設消費者以同樣價格享用更高價值商品，就會顯示價格下降。因此 CPI 顯示二成降幅，並不代表消費者可用更低價買到新手機，而是代表與一年前同一支手機相比，性價比高 20%。當然個人覺得值不值得又是另一個問題。

美國統計局 2019 年底開始建立智慧手機技術索引，當時蘋果手機是 iPhone 11，三星最高階手機是 Galaxy S10。據 CPI，智慧手機價格自 2019 年底後下降 40%。其他電腦與智慧手錶等科技設備價格指數也在下降，過去一年電視價格下降 19%，統一為資訊科技商品下降 8.8%。

專家推測，蘋果不漲價原因是憑著超過 40% 毛利率，可能有能力承擔晶片和其他零件成本增加，保持價格不變也可擴大市占率。外媒報導，iPhone 美國市場市占率上季創歷史新高，有史以來首次超過 50%，大大超過 Android 市占。蘋果也主導全球高階智慧手機銷售，占全球 1,000 美元以上細分市場 78%，擴大市占率讓蘋果進軍金融和醫療保健等領域時，比競爭對手更具優勢，畢竟 iPhone 雖然是銷售引擎，服務才是金雞母，蘋果整體利潤率約 37%~38%，服務利潤率超過 70%。

不過智慧手機規格提升速度漸漸放緩，成為會出現價格上漲和通貨膨脹的產品。美國勞工統計局經濟學家表示，只有產品成熟期價格才會上漲，目前看來智慧手機還處於生命週期早期階段。

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