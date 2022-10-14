小兵立大功 科學家培育「超級蛤蜊」解決水污染問題

【文‧黃嬿】

人類相信科技能解決所有難題，如比爾蓋茲就稱要人類減少消費解決暖化問題不切實際，相信技術才是最終答案，但仍有一些科學家將人為過失留給大自然解決。最近美國科學家培植超級抗壓蛤蜊，幫助過濾遭污染的潟湖，波蘭與美國科學家還使用蛤蜊監測飲用水水質。

蛤蜊與牡蠣一樣是髒水過濾器，可吸走有害藻類，以及氮和磷的營養物污染與其他污染物，每顆蛤蜊每天最多可過濾 4.5 加侖水。但許多水域蛤蜊因商業捕撈、污水排放，導致種群數量急劇下降，水質再惡化。

美國佛羅里達大學惠特尼海洋生物科學實驗室 (The Whitney Laboratory for Marine Bioscience) 科學家在佛羅里達大西洋沿岸的一處潟湖，發現不到 50 顆蛤蜊在污染水域倖存並繁殖。他們認為這些蛤蜊有超級抗壓力，可承受環境負面影響，持續在有害藻類物種蔓延的環境工作與濾食，演化成更耐受的蛤蜊品種，科學家就使用這些超級蛤蜊進行實驗室培育，最後將同品種的 5.5 萬隻蛤蜊釋放到受污染潟湖，科學家認為既然祖先能生存，後代應該也可以，這些蛤蜊將在過濾水同時提升水質，促進海草生長，促進生態平衡。

蛤蜊不只可過濾髒水，也對水污染非常敏感，在波蘭與美國城市，蛤蜊還擔負監測飲用水純度的重責大任。波蘭首都華沙水質就是由蛤蜊監測，華沙市從一條河流取水，一個加壓馬達放 8 顆蛤蜊，殼上有觸發器，如果水質有毒，蛤蜊就會關閉不再進食，觸發器會自動關閉城市供水。

但科學家得先花兩週時間馴化這些蛤蜊，蛤蜊捕撈後帶進實驗室，科學家先確定蛤蜊過濾水進食的開口，發現 1 小時內，一顆蛤蜊可過濾 1.5 升水。由於牠們只生活在完全乾淨的水中，如果感覺有任何雜質，會立即閉上殼。

完成馴化過程後，將蛤蜊放入專門設計的流動槽，並連上系統控制器，將數據發送到電腦，電腦會記錄殼打開的程度。如果水質惡化，蛤蜊會關閉殼，將自己與受污染的環境隔離，同時觸發警報並關閉供水。為了讓蛤蜊不會習慣同樣水質，每顆蛤蜊只服役三個月，完成後會放回原來水域，科學家會標記避免重複使用某蛤蜊。

波蘭自來水公司表示，蛤蜊監測波蘭供應超過 800 萬人的水質，生物監測法是驗證過最有效的水質檢測技術之一。美國明尼阿波利斯也使用這方法，也是美國唯一使用蛤蜊生物監測的城市。明尼阿波利斯自來水廠代表表示，蛤蜊以水中營養物為食，是最佳濾食器，且壽命長達 50 年，為自來水廠服務完之後回到河流還很年輕，之後的蛤生還很長。

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