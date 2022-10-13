為何女比男更長壽？研究：男性青年時期就加速衰老

【文‧黃嬿】

已開發國家民眾平均壽命愈來愈長，女性多半活得比男性長，一般推測可能是女性多採更健康的生活方式。如芬蘭女性平均壽命比男性多 5 年，科學家發現，預期壽命天生有性別差異，且從年輕時期男性老化速度就超過女性，50 歲男性身體比同齡女性生理年齡大 4 歲。

芬蘭研究人員追蹤 2,240 對雙胞胎的生物學年齡，雙胞胎據年齡分為兩組，一組為 21~42 歲，另一組年齡介於 50~76 歲。有 151 對是異性雙胞胎，研究人員可控制成長過程基因和生活方式，更了解男性和女性生物衰老是否有差異，以及潛在差異是否可透過生活方式解釋。

科學家使用測量 DNA 甲基化程度表觀遺傳學時鐘，估算受測者生物學年齡，了解細胞老化程度。使用四種不同表觀遺傳時鐘，盡可能準確預測生物年齡。生活因素方面，研究人員測量參與者教育、體重指數及抽菸、飲酒和身體活動，這些都是可能影響人類衰老速度的因素。

結果發現，青年時期，男性生理年齡就明顯比同齡女性大，且隨著年齡增長，差異也越來越大，從 1.2 歲增加至 4.3 歲。科學家還比較異性雙胞胎的衰老速度，也觀察到類似差異，男性生物學年齡比女性大 1 歲左右。

且考慮所有中介因素，年齡差距仍在，科學家表示，老化速度有性別差異，並不能全然用生活方式解釋，顯然女性某些遺傳因素能保持年輕，認為遺傳因素的性別差異，以及女性雌激素對健康有好處。

但生活方式也不是完全無影響，科學家認為，抽菸是影響老年人生物年齡差距的因素，BMI 也是導致高齡化性別差異的主因，男性往往比女性胖，也可能影響小部分生物學年齡差距。

不過兩性差距慢慢縮小，1970 年代最大，當時女性出生預期壽命比男性高近 10 年。研究人員認為，男性抽菸率下降，部分解釋為什麼近幾十年預期壽命的性別差距縮小。芬蘭男性抽菸數從 1970 年代 37% 降到現在 17%，女性保持不變約 15%。研究發表於《The Journals of Gerontology: Series A》 。

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