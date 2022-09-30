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六週睡眠不足 恐永久改變免疫細胞DNA

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Unsplash)
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【文‧黃嬿】

睡眠不足會增加多種疾病風險，包括 2 型糖尿病和高血壓，甚至還會增加腹部脂肪堆積。最近美國科學家發現，長時間睡眠不足，會增加與炎症相關的免疫細胞產生，同時也改變免疫細胞的 DNA，且即使之後恢復正常睡眠可能也無法逆轉。

每晚睡眠需要經歷四個睡眠階段，在第一和第二階段，身體開始降低節奏，為第三階段做好準備，進入深度、慢波睡眠，讓細胞層面自我恢復，修復一天損傷，並將記憶整合到長期儲存。第四階段是快速眼動睡眠，稱為 REM。過去研究發現，缺少快速眼動睡眠可能會導致記憶力減退和認知結果不佳，以及心臟病和其他慢性疾病與過早死亡風險。

科學家也發現，睡眠，尤其最深沉、最治癒的睡眠，可以增強免疫功能。由於每個睡眠週期約 90 分鐘，大多數成年人需 7~8 小時不間斷的睡眠才能獲得恢復性睡眠。

科學家已確認睡眠不足會對健康帶來負面影響，至於長期睡眠不足與免疫能力降低的生物機制還不清楚。美國西奈山伊坎醫學院心臟病學和神經科學家針對 14 名沒有睡眠問題的年輕健康受試者進行長期研究，一共 12 週時間，前面六週讓每名受試者每晚睡飽 7~8 小時，後面六週每晚少睡 90 分鐘，比較睡眠被剝奪後的影響。

兩個六週週期結束時，對受試者早晚抽血並分析免疫細胞反應性，結果發現睡眠被剝奪的人，受試者免疫細胞的數量增加，且以不同的方式連接和編程。研究指出，增加的免疫細胞是單核細胞，單核細胞增加是炎症的跡象，血液測試還發現，在長時間睡眠剝奪後，單核細胞免疫細胞內的表觀基因組發生變化。表觀基因組就像每個基因雀斑，指引基因行為，基於環境觸發因素和人類行為，如吸煙、吃炎症飲食或長期睡眠不足，負責打開和關閉基因。

表觀基因可以打開和關閉，但即使之後恢復正常睡眠，免疫細胞可能已永久損傷而無法逆轉。另一項老鼠實驗發現，剝奪老鼠睡眠後也出現免疫細胞變化，但之後讓老鼠睡飽 10 週，DNA 變化仍然存在，免疫系統繼續過度生產。

科學家表示，一定量免疫系統炎症對身體抵抗感染和治癒傷口很必要，但過度活躍的免疫系統可能有害，並會增加自身免疫性疾病和慢性病的風險。睡眠充足的人沒有發現負面變化。

雖然這項研究對象不多，但持續時間很長，仍然有指標意義。科學家表示，這項研究確定長期睡眠和免疫健康有關的生物學機制，睡眠可減少炎症，睡眠中斷會增加炎症，強調成年人每天睡 7~8 小時以預防炎症和疾病的重要性。研究發表於《實驗醫學雜誌》。

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