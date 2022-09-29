喝咖啡可延年益壽 每天兩到三杯效果最佳

【文‧黃嬿】

咖啡因對健康的好處獲得愈來愈多科學支持。刊登於《歐洲預防心臟病》期刊的研究發現，與不喝咖啡相比，每天至少喝兩杯咖啡，即使即溶咖啡也能延長壽命，並降低患心血管疾病風險。

咖啡對健康與心臟疾病的影響研究愈來愈多，最近澳洲貝克心臟與糖尿病研究所 (Baker Heart and Diabetes Research Institute) 科學家針對不同咖啡深入研究，使用英國生物銀行數據，檢視 40~69 歲成年人日常咖啡消費類型與心律失常、心血管疾病和死亡可能性的關聯，心血管疾病包括冠心病、充血性心力衰竭和缺血性中風。

研究包括 45 萬名研究開始時無心律不整或其他心血管疾病的參與者，詢問他們每天咖啡飲用形式與頻率，如無咖啡因咖啡、研磨咖啡、即溶咖啡。研究人員調整年齡、性別、種族、肥胖、高血壓、糖尿病、阻塞性睡眠呼吸暫停、吸煙狀況及茶和酒精攝入量後，比較喝咖啡者與不喝咖啡者的心律不整、心血管疾病和死亡發生率。

隨訪時間平均為 12.5 年，結果發現與不喝咖啡相比，每天喝兩到三杯任何咖啡，死亡風險降低幅度最大，不含咖啡因、研磨咖啡和速溶咖啡的死亡可能性分別降低 14%、27% 和 11%。所有咖啡種類也與心血管疾病發病率降低有關，每天喝兩到三杯咖啡的風險最低，無咖啡因咖啡、研磨咖啡和速溶咖啡的心血管疾病風險分別降低 6%、20% 和 9%。

喝研磨咖啡效果最顯著，但多喝無益。研究發現，每天喝四杯以上的人，降低死亡與心血管疾病風險的機率不如每天喝兩到三杯咖啡，每天喝兩到三杯最大程度降低風險。至於心律不整，研究發現研磨咖啡和即溶咖啡與心律不整減少有關，每天四到五杯研磨咖啡和兩到三杯即溶咖啡的風險最低，分別降低 17% 和 12%。但不含咖啡因的咖啡沒有發現相關性。

心律不整與咖啡因關係複雜

關於咖啡與心律不整的關係還未確定，如加州大學舊金山分校醫學博士研究發現，心房早期收縮不是咖啡引起，與不喝咖啡相比，喝咖啡者的心房心動過速實際減少​​ 12%，但心室早期收縮是，咖啡因代謝最快的人顯示心室早期收縮相對風險最高。科學家認為，「咖啡對日常生理影響很複雜，但患有上心室心律不整或心房顫動，或有患這些疾病風險的人不一定要避免喝咖啡。」

咖啡富含生物活性化合物，包括咖啡醇和咖啡豆醇，已證明可減少氧化壓力和炎症，這些好處是避免心力衰竭的關鍵。澳洲科學家也建議，咖啡含 100 多種生物活性成分，輕度至中度飲用咖啡，應視為健康生活方式的一部分。

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