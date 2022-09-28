久坐也能運動 小腿「比目魚肌伏地挺身」可促進新陳代謝

【文‧Emmastein】

雖然當今風氣提倡上班族應多起身運動，但一項突破性新研究支持「久坐不等於運動量少」的概念，關鍵就在於小腿的比目魚肌：只要正確活化，就算只是坐著也能在數小時內有效提升肌肉新陳代謝。

比目魚肌是人體約 640 塊肌肉其中之一，也是腿部重要結構之一，從膝蓋下方延伸到腳跟，對人體站立、旋轉腳面、提足、行走、跑跳等姿勢控制發揮重要作用，因形似比目魚故名比目魚肌，與腓腸肌合稱小腿三頭肌。

而我們可能從來沒想過這塊肌肉有促進新陳代謝的能力。休斯頓大學健康學家 Marc Hamilton 開創一種「比目魚肌伏地挺身（soleus pushup，SPU）」法活化比目魚肌，發現此法能提升身體氧化代謝（氧氣用於燃燒血糖、脂肪等代謝物的過程）能力，成效甚至比有氧運動、減肥、間歇性斷食等方法好。

如果能以特定方式活化比目魚肌，它就會比平時消耗更多能量，可在數小時內持續維持局部氧化代謝作用。最有趣的是，你只需坐著就能活化這塊肌肉。

根據測試結果，比目魚肌伏地挺身運動在攝入葡萄糖飲料後 3 小時內，幫助血糖波動改善 52%，胰島素需求減少 60%，並將兩餐之間的正常脂肪代謝率提高 1 倍，從而降低血液中的脂肪含量（VLDL）。

如何進行比目魚肌伏地挺身？團隊解釋：雙腳首先平放在地上放鬆肌肉，接著抬起腳後跟而腳前部保持不動，等腳跟抬到極限後被動縮回，或者想像成腳後跟的伏地挺身即可，如此能使這塊肌肉盡可能消耗能量。

很簡單的一套辦公室健身運動，不如現在就開始嘗試。新論文發表在《iScience》期刊。