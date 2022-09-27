無法馴化？ 新研究：狼面對熟悉的人類也會產生依戀行為

【文‧Emmastein】

談到對人類具高忠誠感與歸屬感的動物時，第一時間一定想到狗。不過最近新研究顯示，狼本該是令人驚懼的肉食動物，卻在面對熟悉的人類照顧者時也會展現依戀行為。

儘管狼生物學上與狗為同物種，兩者外型也相似，但研究人員都知道狼與狗的差別有多大。過去多年研究發現就算從小哺育幼狼與幼犬，長大仍只有狗聽從指令，狼的馴化比狗更難預測也難管理，狗會改變行為適應人類，但不要期望狼也會如此，除非沒有成狼，幼狼才可能與人類建立社會連結。但隨著年齡增加，狼的侵略性、獵捕天性仍可能觸發。

但最近，一項新研究提出令人想不到的結果。

瑞典斯德哥爾摩大學團隊針對 10 隻狼與 12 隻狗進行犬科動物依戀行為量化測試，研究人員養 10 天大的幼狼與幼犬，並讓照料者與陌生人輪流進出測試室，這會讓年幼動物產生壓力，創造不穩定環境會刺激依戀行為。本質上，研究人員想理解狼能否和狗一樣區分熟悉人和陌生人，花更多時間與熟悉人打招呼、身體接觸。

實驗最終結果顯示，23 週大狼與狗都會區分熟悉人與陌生人，且對熟悉人展現更多從屬行為；當熟悉人出現時能為狼緩衝社會壓力感（不斷踱步），從壓力大狀態找回平靜。

這些證據與過去假設相矛盾，即動物與人類形成依戀關係的能力，僅在人類約 15,000 年前馴化狗後才出現，也讓人重新思考是否可接受其他觀點，即狼也有人類導向的依戀行為變化。

研究團隊將繼續分析數據，理解狼與狗的行為差異及相似處。新論文發表於《Ecology and Evolution》期刊。

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