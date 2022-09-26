世界上有多少隻螞蟻？ 科學家：比野鳥、人之外的哺乳動物總質量還多

【文‧Daisy Chuang】

世界上有多少隻螞蟻？這或許是在半夜三點睡不著時，腦袋會蹦出來的問題，如今德國科學家不僅找出答案，還回答出他們的總重量。

德國朱利葉斯馬克西米利安大學（JMU）科學家查閱 489 項相關科學研究，分析所有大陸和棲息地、並根據上述數據，得出保守估計。團隊指出，目前地球上有近20千兆（quadrillion，20x10^15）隻螞蟻。

若是數字難以理解，也可以說地球上螞蟻的數量是銀河系恆星數量的2,000倍，且全球螞蟻總重也非常驚人，估計高達1,200萬噸，比所有野鳥、人之外的哺乳動物總質量還要多。研究人員指出，螞蟻集中在熱帶地區、森林和沙漠中，雖然我們常覺得螞蟻無所不在，但相較之下城市中的螞蟻數量已經比較少了，除非要去基本上沒有螞蟻的極地。

雖說偶爾來點不明緣由但有趣的研究也相當不錯，但這次團隊不是無聊突然開始想研究有多少隻螞蟻，是因為螞蟻在生態中扮演重要角色，需要深入了解分布跟受氣候變化的影響，過去也沒有可靠的螞蟻總數數字，因此只能自己來。

研究作者Patrick Schultheiss表示，每公頃螞蟻每年移動多達13噸土壤，所以螞蟻影響著土壤養分循環，在植物種子的分配中也起著決定性的作用。

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