分析大量追蹤數據 新研究：一天喝4杯茶降低患2型糖尿病風險

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（首圖來源：Pixabay）
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【文‧Emmastein】

多年來，大量研究分析了茶從改善心血管健康到降低罹患癌症風險的潛在健康益處，但其中有一項關聯性特別不確定：喝茶是否能降低罹患第 2 型糖尿病的風險。最近一篇新研究結果表明，與不喝茶者相比，每天至少喝 4 杯茶（綠茶、紅茶、烏龍茶）的人罹患糖尿病風險降低達 17%。

茶中含有各種抗氧化、抗炎、抗癌的化合物，經常喝茶可能對健康有益，但茶與第 2 型糖尿病風險之間的關係尚不清楚，於是中國武漢科技大學團隊對 19 項研究進行系統回顧和薈萃分析，試圖釐清這疑問。

新研究第一部分對象來自 5,000 多名成年人追蹤長達 12 年的數據，卻發現喝茶者與不喝茶者第 2 型糖尿病發病率差不多，因此下一部分 8 國逾 100 萬名成年人數據，著手檢查是否與茶飲用量有關，研究人員查看 19 項關於喝茶頻率詳細數據，探討不同類型的茶（綠茶、烏龍茶、紅茶）、飲茶頻率（一天少於 1 杯、一天 1～3 杯、一天 4 杯或更多）、性別（男性和女性）、研究地點（歐洲、美洲、亞洲）等綜合因素之結果，發現經常喝茶的人罹患第 2 型糖尿病風險有所下降。

總體而言，薈萃分析表明喝茶與第 2 型糖尿病風險存在線性關聯，無論參與者喝什麼類型的茶、男性或女性、住在哪裡，都可以觀察到這種關聯，與不喝茶的成年人相比，每天喝 1 杯茶者可降低第 2 型糖尿病風險約 1%，每天喝 1～3 杯茶的人罹患糖尿病可能性降低 4%，而每天喝至少 4 杯茶的人則降低了 17%。

研究人員表示，可能茶中有特定成分（例如多酚）可降低血糖，但需要足量（每天至少 4 杯）才有效。研究尚未經過同行評審或發表在期刊，也需要更多研究才能確定觀察結果背後的確切劑量和機制。

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