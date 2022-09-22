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安撫哭鬧嬰兒有解 日本研究：抱著走 5 分鐘最有效

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Flickr/Lars Plougmann CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Lars Plougmann CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

照顧新生兒可能是生長在富裕年代的年輕人一生最大挑戰，時不時嚎啕大哭，讓新手父母措手不及，毫無對策，有些父母半夜還會帶著哭不停的嬰兒開車夜遊。日本理化學研究所腦科學中心科學家刊登於《當代生物學》期刊的研究發現，許多哺乳動物確實有「運送反應」，讓嬰兒平靜的最好方式，其實是抱著他們走 5 分鐘。

日本科學家從一些哺乳動物發現「運送反應」（transport response），即當母親背著幼仔活動時，幼仔心跳放緩、情緒穩定，對疼痛耐受性也會提高，科學家用人類驗證，找來 21 名母親和 7 個月以下嬰兒實驗，使用心電圖和攝影機比較嬰兒心跳和行為變化，請母親進行四種活動，抱嬰兒、走路、抱著嬰兒坐下，將嬰兒放在嬰兒床並搖嬰兒床，接著將嬰兒行為如是否睡著、警覺或哭泣，與心跳數據比較。

結果顯示，抱著和走路是最有效的安撫方式，當母親抱著嬰兒走路時，所有哭鬧嬰兒 30 秒內平靜下來，心跳減慢。一半嬰兒 5 分鐘內入睡。有 18.2% 嬰兒停止哭泣時還醒著，但接下來 1 分鐘因母親坐著抱著嬰兒，他們就睡著了。

當嬰兒睡著時心跳很慢，受驚嚇或開始哭泣時心跳加快。數據顯示，步行 5 分鐘會減慢嬰兒心跳並促進睡眠，但僅適用哭鬧嬰兒。嬰兒放在搖搖床時，也會產生類似鎮靜效果，但當母親坐著抱嬰兒，或將嬰兒放在靜止嬰兒床，嬰兒仍情緒高漲無法受安撫。

但當母親試圖讓快睡著的嬰兒上床睡覺，超過三分之一嬰兒 20 秒內再次警覺。研究小組發現，所有嬰兒都會產生生理反應，包括心跳變化，這種心跳加快會喚醒他們，代表嬰兒失去與母親身體接觸時最警覺，而不是當背部接觸到床的那刻。

如果嬰兒躺下前睡得較久，醒來的可能性就較小。研究團隊提出舒緩和促進哭鬧嬰兒睡眠的方法，建議父母抱著哭泣的嬰兒走 5 分鐘，然後再坐著抱嬰兒 5~8 分鐘，再放他們上床睡覺。這種建議與其他流行睡眠訓練法，如讓嬰兒哭到自己入睡截然不同。

科學家認為，這項研究結果可以減少虐兒問題。據日本政府最新數據，2021 4 月開始的財政年度，日本虐兒案件比一年前大增 2,615 起，連續 31 年創新紀錄。因虐待導致的 47 死亡數，最常見的原因是孩子不斷哭泣，以及照顧者沒有喘息空間照顧孩子。大部分新手父母都是聽長輩或朋友經驗安撫嬰兒，但科學家表示，「我們需要科學方法了解嬰兒的行為，因為嬰兒比大人想像複雜許多」。

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