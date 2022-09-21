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下一次經濟衰退 彭博：白領工作岌岌可危

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Unsplash)
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【文‧黃嬿】

疫情後企業錯估形勢，需求強勁的假象導致多行業過度招聘，現在景氣預期直落，企業轉向凍結招聘或裁員因應。這次就業市場衰退衝擊的不是低薪產業，而是商業服務、科技、銀行和房地產等白領，加上通貨膨脹與投資資產損失打擊以白領工作為主的中產階級，生活成本危機陰霾籠罩，鍍金的美國 1920 年代美夢破滅。

自年初以來美國裁員新聞不斷，從新創公司到大型科技巨擎，現在金融業也裁員自保，然後是汽車業，裁員潮進一步蔓延到娛樂產業。8 月底福特汽車宣布裁掉 3 千名白領員工，約占美國和加拿大 3.1 萬名全職受薪勞動力 6%，但福特 5.6 萬名工廠工人不受影響。

最近華納兄弟探索公司 (Warner Bros. Discovery, Inc) 也宣布裁員計畫，衝擊華納媒體和 Discovery 廣告行銷團隊，預估裁減約 30% 的員工，廣告銷售團隊約有 3 千人，代表 1 千名有專業能力的勞工即將失業。

問題在疫情趨緩後白領工作過度招聘，《彭博》計算，現在美國休閒和旅館業就業人數比 2020 2 月減少約 120 萬人，但專業和商業服務業就業人數增加超過 100 萬人。當初企業錯估形勢過度招聘，預期經濟衰退後成為箭靶。

即使美國就業數據穩定，但過去六個月新職位增長放緩，約三分之二雇主認為經濟衰退即將來臨。企業正在降低明年員工成本，減少招聘人數或延長招聘時間，取消會計和客戶支援等職位。與去年大不相同，現在美國人也不敢隨意離職，辭職率達一年多來最低。

整體就業人數開始下滑，7~8 月專業和商業服務就業人數減少約 1.4 萬人，是自 2020 年來首次月下降。金融服務和資訊領域就業人數也有下降。雇主正轉向臨時工，這些職位通常是經濟低迷時期最先出現的職位，據美國人資專家表示，現在 30~90 天合約工作數量增加，長期工作職位趨平穩。

對這波裁員潮，《富比士》形容，去年許多美國人希望只要疫苗問世，美國將重演咆哮的 1920 年代。但疫情後狂歡無法持久，如彭博文章直言，「琴酒和愛情是強大的雞尾酒，但無法維持十年增長」，許多美國人的 2020 年代沒有飛來波女郎 (Flappers， 1920 年代擺脫傳統束縛具自由思想的新時代女性)，預期這十年，美國人將在不斷上漲的生活成本和等待可能出現的衰退中度過。

雖然看起來通貨膨脹開始降溫，但如果繼續保持激進速度，許多家庭維持生計的額外儲蓄將開始枯竭，當家庭生活成本危機成為頭等大事，經濟就很難鍍金。

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