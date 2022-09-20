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總是感覺疲勞 可能是慢性脫水

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Unsplash)
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【文‧黃嬿】

現代人容易感覺疲勞，即使每天睡足8小時仍提不起勁，最常忽略的原因之一是缺水。身體55%~75%由水組成，人類生理運作依賴充足水分，但美國與英國調查發現大多數人有慢性脫水，患者症狀除了疲勞，還可能出現雙側頭痛，甚至認知能力與情緒都會受影響。

有些人可能遇過醫院抽血時，護理師很難把針頭插進血管，就可能代表缺水了。缺水不但使血管變扁，還會傷害大腦，讓人感覺精神疲憊。2019 年北京大學科學家研究嚴重脫水對腦力和情緒的影響。招募 20 名一天半不准喝水的人斷水前後的情緒，結果發現脫水的人感覺兩倍疲勞。這項發表在《國際環境研究與公共衛生》期刊的研究發現，缺水會減緩閱讀速度和反應時間，導致犯更多錯。 

缺水也會導致頭痛。美國密西根醫學院教授表示，脫水時體液流失會導致大腦血管收縮，引發頭痛，治療脫水性頭痛的首要方法是多喝水。2004 年研究發現，喝至少 500~1,000c.c. 水的參與者 30 分鐘內頭痛就緩解，1~3 小時後完全沒事。

如果缺水，身體就無法循環所有必需營養素、荷爾蒙和其他化合物。脫水會阻止生化反應，破壞新陳代謝，減緩物質進出細胞的運輸，並損害許多重要生理過程。即使輕微脫水也會破壞精神、情緒和心理功能。

每個人都知道多喝水換健康，但缺水的人比想像更普遍。英國調查顯示，英國人平均每天只喝 850 毫升水，不到每日推薦攝取量一半。美國紐約醫院和康奈爾醫療中心調查發現，3,000 名受試者有 75% 慢性脫水2015  300 名英國全科醫生調查發現，五分之一患者會因飲水不足出現疲勞等症狀去看醫生，只有 4% 醫生認為人們知道應該喝多少水

脫水除了影響大腦運作，慢性脫水還會導致大量令人擔憂的健康問題，包括腎功能下降、腎結石、高血壓、尿路感染、腸功能衰竭甚至癡呆症。

理論來講慢性脫水可避免，因缺水時會透過大腦口渴感覺提醒我們，大腦設定為脫水前就會給我們這種感覺，即使只差幾百毫升水，神經網路也會觸發。但仍有許多生物學和社會因素讓人們忽視大腦訊號，導致加速脫水，如許多人可能會將口渴訊號誤認為需要休息或食物，如許多人覺得疲累或頭痛時，以為只需吃點東西或睡覺，但大多數情況只要喝水就行了。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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