能源危機歐洲城市關燈 專家：黑暗天空有龐大好處

【文‧黃嬿】

今年冬天確保電力不中斷，社會不動亂，是歐洲國家要務。現在歐洲多國實施節能措施，關閉地標、紀念碑和市政廳、博物館和圖書館等著名建築夜燈，或減少照明時間。科學家稱關燈不只節能省電，黑暗夜晚對人類生理機制與生物多樣性都有大好處。

受俄羅斯切斷天然氣供應衝擊最大的德國 9 月上路《節能條例》，正式禁止公共建築外部照明，私人企業如德意志銀行和其他金融機構也關閉室內燈，以及下班後室外照明，預計可節省相當於關閉 49,000 個燈泡 1 小時電量。

能源危機迫使人們開始反省不必要的照明和其他類電力，認真計算浪費的能源和金錢，以及碳排放量。法國土魯斯大學研究照明經濟學物理學家表示，由於 LED 普及，全球照明電力比重過去十年從約 20% 下降到 13%。LED 從 2010 年占全球光源不到 1% 上升到現在約一半，到 2030 年有望達近 90%。

但 LED 節能反而造成浪費，讓人更沒有省電意識，特別是富裕國更不在乎照明耗電。但照明加總耗電量與碳排量仍很可觀，照明一年碳排放量與 2.48 億輛車一樣多。罪魁禍首是辦公和商業建築，占歐洲城市約一半照明相關能源。

關掉照明除了省電和省錢，較暗城市對氣候和生物多樣性都有很多好處。美國非營利組織國際黑暗天空協會估計，夜間戶外照明約三分之一沒有任何好處，關掉這些不必要照明，每年可節省 30 億美元，還有助減少空氣污染和有害排放。印度過度照明每年會排放 1,200 萬噸二氧化碳，相當於印度每年空中和海上交通總量一半。

除了有益環境，夜間黑暗也有益健康，研究顯示人造光與眼睛傷害、失眠、肥胖，以及某些情況與憂鬱症有關，關鍵在褪黑激素，褪黑激素是天黑才釋放的激素。美國 2020 年研究發現生活在人造光充足地區的兒童和青少年睡眠不足，且更容易有情緒問題。

過度照明不只干擾人類生理機制，昆蟲也會受到影響，德國每年夏天估計有 1 千億隻夜行性昆蟲死亡，就是因為夜間照明。過度光線也會干擾珊瑚、候鳥、新孵化的海龜生存。對植物生長也有影響，研究顯示，與在黑暗生長的相同植物相比，路燈附近生長的植物夜間授粉頻率明顯降低，且產生果實也更少。樹木也會感受到夜間光線的影響，導致更早產生芽，葉子更晚落下。

今天全世界超過 80% 人口生活在光污染的天空下，歐洲和美國高達 99%，科學家估計，地球一年比一年亮 2%。現代人幾乎不曾經歷真正黑暗，若能源危機能讓富裕國反省過度照明對環境的龐大代價，或許戰爭不全然是件壞事。

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