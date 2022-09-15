50 歲以下癌症大增 研究：從胚胎到成年前暴露風險因素有關

【文‧黃嬿】

癌症愈來愈年輕化是全球趨勢，最近一項研究發現，癌症不是老化疾病，1990 年後 50 歲以下癌症人口急遽增加，且每代風險都在上升，受現代化不良生活方式影響，預期愈年輕得到癌症的風險更高。

美國哈佛大學附屬醫院布萊根婦女醫院 (Brigham and Women′s Hospital) 研究人員發現，全球越來越多 50 歲以下診斷出患有乳腺癌、結腸癌、食道癌、腎癌、肝癌、胰腺癌等，且自 1990 年後出現急劇上升趨勢。

每代風險都更增加，如 1960 年出生的人 50 歲前罹患癌症的風險比 1950 年出生的人高，這種風險度將在接下來幾代人繼續攀升。研究稱為出生隊列效應，這種效應顯示，出生晚十年的人，以後生活罹患癌症的風險更高。

雖然發病率上升部分原因是早期篩查，但研究人員推測年輕時接觸的風險因素也有很大關係，早自受孕開始到 19 歲時的風險因素暴露，與 50 歲前罹癌有關。研究人員表示，即使子宮內暴露也會導致細胞重編程，包括表觀遺傳改變，可能會對慢性病易感性產生長期影響。

此外，年輕時有害因子，如有問題的飲食、生活方式和環境污染，也對患病率有很大影響。致癌毒素可能比人們想像猖獗，如高紫外線照射或吸菸，有研究發現，二手甚至三手菸等接觸煙霧殘留物污染的表面也是重要致癌物。

其他研究也提到飲酒的風險，1960 年代至 2010 年代初期，許多國家的酒精消費量增加。美國克利夫蘭診所癌症中心 (Cleveland Clinic) 4 月研究發現，適度飲酒會增加女性罹患癌症的風險，估計全世界可能有 5%~10% 癌症是飲酒造成。

另外如肥胖、食用高度加工食品和睡眠不足也是潛在的風險因素，研究人員發現，雖然成年人睡眠時間過去幾十年並沒有太大變化，但今天兒童睡眠時間比幾十年前少得多。研究的 14 種呈上升趨勢癌症類型，有 8 種與消化系統有關，研究人員表示，食物滋養腸道微生物，飲食直接影響微生物組組成，最終這些變化會影響疾病風險和結果。

無論懷孕期間或個人飲食、生活方式到環境因素，幾十年來產生巨大變化，科學家認為癌症年輕化主因還是不良的西化生活方式。但數據不足，研究人員無法充分分析低收入和中等收入國家，接下來將尋求跨國合作，確定癌症年輕化風險因素。研究發表於《自然評論臨床腫瘤學》期刊。

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