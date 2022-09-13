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操盤手又是腸道 發現渴望高脂肪食物背後的腸腦連接通路

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：Pixabay）
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【文‧Emmastein】

可樂、炸雞、蛋糕、冰淇淋，明知這些食物多吃無益，為什麼我們有時仍控制不住欲望？新研究調查發現腸道與大腦有種全新聯繫，會推動我們對高脂肪食物的渴望。

我們生活在精緻美食遍布的時代，當享用高脂肪食物會啟動許多機制，從調節飽足感的腸道激素，到觸發多巴胺刺激產生愉悅感的味覺感受器，都能讓我們對這些食物愛不釋手。然而過度攝取脂肪與糖，卻會引發肥胖與代謝紊亂問題。

明知多吃無益，但對高脂肪食物的渴望從何而來？兩年前具里程碑意義的研究發現腸道與大腦有一條渴求食物「糖」分的直接通路，強度超越口腔與大腦的甜味交流，表明腸道可能以更直接方式控制我們吃的東西。新研究繼承先前研究結果，探索腸道與大腦的相似通路是否會傳達對脂肪食物的渴求。

新研究指出，驅動渴望脂肪的關鍵通路正是腸道與大腦的聯繫，或說腸道有細胞可感測食物脂肪並直接與大腦對話，告知我們繼續攝取。

小鼠實驗中，研究人員訓練老鼠飲用添加脂肪的水，發現腦幹區域稱為尾側孤束核（caudal nucleus of the solitary tract，cNST）的神經元活化，並檢測到迷走神經將訊息傳遞給 cNST，因迷走神經是腸道和大腦主要溝通紐帶，所以這是腸道直接與大腦討論脂肪的第一個線索。

接著團隊放大腸道，嘗試弄清楚如何向迷走神經發送與脂肪相關訊號，結果發現當脂肪抵達腸道後，有 2 組細胞似乎會與迷走神經元對話，一組細胞對脂肪、糖、氨基酸都有反應，另一組只對脂肪有反應，可能有助大腦將脂肪與腸道其他物質區分。

這條路徑對動物控制脂肪渴求有多強大？為了測試這點，研究人員使用藥物阻斷從腸道​​細胞到迷走神經的訊號傳導，發現當通路阻塞，動物也對脂肪失去食慾；另一次實驗阻斷從迷走神經到 cNST 的通訊及 cNST 神經元活動，動物再次失去對脂肪的渴望。

舌頭會告訴大腦我們喜歡什麼，如嚐起來甜或鹹的東西，但腸道卻告訴大腦身體需要什麼。新研究不只表明腸道與大腦溝通攝取脂肪方面佔重要地位，也指向開發阻止過度食用高脂肪食物的新方法。

新論文發表於《自然》（Nature）期刊。

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