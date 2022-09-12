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為何天氣一涼就感冒？研究：病毒也喜歡涼爽天氣

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：pixabay)
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【文‧黃嬿】

逐漸送走酷熱夏季，迎接最適合人類的氣溫，但還沒開始享受到涼意，許多人就感冒了。夏轉秋的小段時間為什麼容易生病，專家表示，與劇烈溫度變化無關，除了低溫身體抵抗力較低，這個時節也是鼻病毒、冠狀病毒活躍期，病毒大量在空氣中繁殖，一不小心就會中標。

醫學研究，多數成年人每年感冒 2~4 次，兒童感冒 5~7 次，約與一年季節大致相符，特別是秋季、冬季和春季，感冒和流感傳染率會小幅上升。

感冒機會與季節變化有相關，但劇烈溫度變化並不是生病直接原因，而是溫度變化使不同病毒群大量繁衍。專家指出，引起普通感冒的最常見病毒，鼻病毒和冠狀病毒都在涼爽乾燥的天氣盛行。

最常見的病毒人類鼻病毒 (HRV)40% 感冒都是因為它，這種病毒在涼爽的天氣特別活躍。雖然冬天肯定更冷，但通常冬天也更潮濕，許多病毒喜歡涼爽又乾燥的秋天或春天。若空氣寒冷又乾燥時，就是流感好發的環境。

除了氣溫較低與乾燥環境病毒本就活躍，體溫也會影響免疫能力。耶魯大學研究，鼻子內溫度降低會使身體更難對抗病毒，並更容易使病毒數量增加。如果有風，鼻子乾燥會使病毒更容易進入體內。研究發現當鼻子溫度低於核心體溫約 37°C 時，感冒病毒更容易複製，研究人員確定，稍低的 33°C 以下，關鍵的免疫系統蛋白干擾素受損，感冒病毒更容易在老鼠氣管細胞繁殖和傳播。

後來科學家對人類氣管細胞也有研究，觀察 37°C 33°C 以下孵育的受感染細胞，發現即使沒有干擾素，細胞仍可控制病毒，是身體另一種抗寒機制。簡言之，核心體溫以下，受感染細胞死亡更快，阻止病毒複製。攻擊和降解病毒基因的酶 RNAseL 較高溫時會增強，這些途徑有助免疫系統防禦感冒病毒。無論哪種途徑，都是 37°C 時表現最好，研究強調溫度對免疫系統防禦的影響。基於這種理論，當外面很冷時，鼻子和嘴巴周圍包圍巾可能有幫助。

鼻病毒在體外可存活 3 小時，有時在門把手或電燈開關等表面存活長達 48 小時，專家表示，季節過渡期間要避免感冒，只能定期洗手並避免觸摸臉部，並保持良好飲食、睡眠和運動增強免疫力。只要稍加努力和一些運氣，當季節變化感冒來襲時，仍可安然度過。 

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