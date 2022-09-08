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血型能預測 60 歲前早發性中風風險？分析：A 型血風險更高

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：pixabay）
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【文‧Emmastein】

血型可能與一個人的早期中風風險有關。總結來說，一篇新研究發現比起最常見的 O 型血，A 型血的人在 60 歲前更容易罹患早發缺血性中風。

好發在 60 歲以下的缺血性中風人數正呈現上升趨勢，但科學家對背後原因研究還很少。馬里蘭大學醫學院神經學家 Steven J. Kittner 團隊針對 48 項有關遺傳與缺血性中風的研究進行薈萃分析，包括 17,000 名中風患者與約 600,000 名未經歷過中風的健康人士對照，檢查染色體以識別與中風相關的遺傳變異，發現 60 歲前的早發性中風，與染色體上決定血型（A 型、AB 型、B 型或 O 型）的區域存在關聯性。

與中風晚期和從未中風的人相比，罹患早發性中風的人更多為 A 型血，最常見的 O 型血罹患早發性中風可能性則較小；基於性別和其他因素進行調整後，研究人員表示 A 型血罹患早期中風的風險比其他血型高出 16%，O 型血罹患早期中風的風險則比其他血型低 12%。

當然研究人員也強調風險增加不大，A 型血不必因這項研究而擔心自己可能出現早發性中風，我們還不知道為什麼 A 型血帶來更高中風風險，但可能與血小板、其他循環蛋白質等凝血因子有關，這些都與血栓形成有關，而先前有其他研究表明，A 型血的人形成深層靜脈血栓之風險略高於他人。

新論文發表在《神經病學》（Neurology）期刊。

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