快訊

影像曝光！北市松山區發生當街性侵案 夜歸女遭問路男強壓動手

棒球／女大十八變還是醫美奇蹟？樂天女孩林襄舊照判若兩人

憂半導體大戰或已輸台 韓智庫曝台灣領先原因

改變細胞代謝物 研究：藍光讓人老更快

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Pixabay)
(首圖來源：Pixabay)

【文‧黃嬿】

過量太陽紫外線會傷害皮膚，LED 發出的藍光是否會與紫外線一樣對人體有害，各界仍未有定論。新研究發現，無論太陽光與螢幕藍光，都會使人類老化更快，且傷害程度比預期更嚴重。

藍光 (BL) 波能量略低於紫外線輻射，因此科學家很自然會想知道暴露於藍光是否對眼睛和身體有害。有越來越多證據顯示藍光會傷害視網膜細胞，先前使用活老鼠和果蠅的實驗證明，視網膜細胞會被藍光破壞、壽命會縮短，但這種輻射形式對視網膜細胞以外細胞影響還沒有研究過。此外，這些影響背後的細胞機制也還不清楚。

俄勒岡州立大學科學家表示，藍光也是太陽光一部分，但人們大量使用 LED 設備，導致人類的藍光暴露量急劇增加，想知道藍光對衰老的影響。研究指出，老化會以多種方式發生，但在細胞程度，當細胞停止修復和產生健康細胞時，人們就會衰老。功能不正常的細胞更有可能自我毀滅，影響身體健康運作。

這項新研究專注代謝物變化，代謝物是細胞功能的基本指標，研究發現，暴露過量藍光下的果蠅，細胞代謝物發生變化，導致細胞過早死亡。特別是琥珀酸增加，但谷氨酸降低。

琥珀酸有助製造維持細胞功能和生長的關鍵燃料，暴露於藍光後的高琥珀酸有如汽車油泵中還未送入汽車的汽油，但另一個令人不安的發現是，負責神經元交流的分子如穀氨酸，藍光照射後降低。

過度暴露藍光，可能對人類身體各細胞從皮膚和脂肪細胞，到感覺神經元都有害。研究還發現，如果老年果蠅暴露於藍光，大腦退化比年輕時暴露藍光更嚴重，顯示藍光是種環境壓力源，隨著年齡增長，對生物體影響更嚴重。

科學家先前證明暴露光線下的果蠅，壓力保護基因會大增，黑暗中的果蠅壽命更長。先前研究也發現過多使用螢幕與肥胖和心理問題有關，這些健康問題可能導致早逝。

由於昆蟲與人類細胞共享訊號化學物質，因此研究可為人類身處藍光世界的鑒戒。科學家表示，現代社會人類只要醒著，幾乎都處於 LED 藍光環境，但實驗對果蠅使用相當強藍光，相比人類暴露於較弱光線，細胞損傷可能不那麼劇烈。

這是第一個證明特定代謝物於暴露藍光的果蠅發生變化的研究，未來還需要研究人體細胞，證實人體細胞代謝物在藍光下的變化。不過證實對人體細胞有害之前，科學家也提醒，果蠅實驗告訴我們「避免過度暴露藍光，可能是一種很好的抗衰老策略」。研究發表於《高齡化前線》期刊。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

延伸閱讀

【黑電影】獸。被非洲巨獅盯上！驚悚又恐怖

小白鯨主動幫長髮妹撿回落海手機！達陣後「探頭咧嘴甜笑」：我做得很棒吧

mRNA疫苗讓免疫系統失靈？教授告訴你為何不用擔心

多人派對《誰是誰？》登Steam 練就火眼金睛揪出隱藏在AI中的人類！

相關新聞

改變細胞代謝物 研究：藍光讓人老更快

過量太陽紫外線會傷害皮膚，LED 發出的藍光是否會與紫外線一樣對人體有害，各界仍未有定論。新研究發現，無論太陽光與螢幕藍光，都會使人類老化更快，且傷害程度比預期更嚴重。

無法克制食慾 電一下大腦沒副作用

減肥關鍵仍在節制，即使有勇氣採氣球療法等侵入式手段，若無法持續抗拒食物的誘惑，什麼減肥方式都會前功盡棄，而控制力不夠，可能該懷疑是大腦訊號出問題。一群外科醫生在暴食症肥胖患者大腦植入一種設備，會檢測患者何時產生對暴飲暴食的渴望，然後立即發送小訊號阻斷渴望，讓患者不僅成功抑制食慾，體重也大幅減輕。

失控通膨沒說的祕密 美企業創 70 年最佳利潤率

美聯儲上週表示儘管會給家庭和企業帶來一些痛苦，仍必須繼續升息，直白的政策預告讓全球市場陷入恐慌，股市大跌。美央行要對抗的是通貨膨脹，但有經濟學家認為，物價上漲如此快的根本原因不是俄烏戰爭、也不是薪資上升，而是企業貪婪，趁通膨掩護賺取大量利潤，升息造成的衰退重擔最後是廣大勞工承擔。

放下Google Map 研究：不依賴導航可預防阿茲海默症

以前男人開車英姿因導航便利盡失，現在人太仰賴導航開車，運氣不好走入死胡同就得等人來救。最近一項研究發現可能可以說服駕駛重新相信自己的判斷能力。20 年前研究發現，計程車司機海馬迴大於一般人，最近研究進一步證實神經可塑性之外，現在科學家認為，不依賴導航開車可降低罹患阿茲海默症風險。

你的特斯拉信仰度夠高嗎？傾家蕩產只為買特斯拉股票

你是特斯拉和馬斯克狂粉嗎？先看看這家人為了特斯拉做到什麼程度再說。

除了丟掉還有更好的辦法 挪威盼打造人工草皮循環經濟

球場上的人工草皮汰換後會去哪裡？由於不好回收、市場上也沒有什麼退還押金制度，最近挪威科技工業研究院（SINTEF）正展開相關研究，讓人工草皮也可以有循環經濟鏈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。