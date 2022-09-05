改變細胞代謝物 研究：藍光讓人老更快

【文‧黃嬿】

過量太陽紫外線會傷害皮膚，LED 發出的藍光是否會與紫外線一樣對人體有害，各界仍未有定論。新研究發現，無論太陽光與螢幕藍光，都會使人類老化更快，且傷害程度比預期更嚴重。

藍光 (BL) 波能量略低於紫外線輻射，因此科學家很自然會想知道暴露於藍光是否對眼睛和身體有害。有越來越多證據顯示藍光會傷害視網膜細胞，先前使用活老鼠和果蠅的實驗證明，視網膜細胞會被藍光破壞、壽命會縮短，但這種輻射形式對視網膜細胞以外細胞影響還沒有研究過。此外，這些影響背後的細胞機制也還不清楚。

俄勒岡州立大學科學家表示，藍光也是太陽光一部分，但人們大量使用 LED 設備，導致人類的藍光暴露量急劇增加，想知道藍光對衰老的影響。研究指出，老化會以多種方式發生，但在細胞程度，當細胞停止修復和產生健康細胞時，人們就會衰老。功能不正常的細胞更有可能自我毀滅，影響身體健康運作。

這項新研究專注代謝物變化，代謝物是細胞功能的基本指標，研究發現，暴露過量藍光下的果蠅，細胞代謝物發生變化，導致細胞過早死亡。特別是琥珀酸增加，但谷氨酸降低。

琥珀酸有助製造維持細胞功能和生長的關鍵燃料，暴露於藍光後的高琥珀酸有如汽車油泵中還未送入汽車的汽油，但另一個令人不安的發現是，負責神經元交流的分子如穀氨酸，藍光照射後降低。

過度暴露藍光，可能對人類身體各細胞從皮膚和脂肪細胞，到感覺神經元都有害。研究還發現，如果老年果蠅暴露於藍光，大腦退化比年輕時暴露藍光更嚴重，顯示藍光是種環境壓力源，隨著年齡增長，對生物體影響更嚴重。

科學家先前證明暴露光線下的果蠅，壓力保護基因會大增，黑暗中的果蠅壽命更長。先前研究也發現過多使用螢幕與肥胖和心理問題有關，這些健康問題可能導致早逝。

由於昆蟲與人類細胞共享訊號化學物質，因此研究可為人類身處藍光世界的鑒戒。科學家表示，現代社會人類只要醒著，幾乎都處於 LED 藍光環境，但實驗對果蠅使用相當強藍光，相比人類暴露於較弱光線，細胞損傷可能不那麼劇烈。

這是第一個證明特定代謝物於暴露藍光的果蠅發生變化的研究，未來還需要研究人體細胞，證實人體細胞代謝物在藍光下的變化。不過證實對人體細胞有害之前，科學家也提醒，果蠅實驗告訴我們「避免過度暴露藍光，可能是一種很好的抗衰老策略」。研究發表於《高齡化前線》期刊。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】